Cebeci şehitliğinde gözyaşları sel oldu

Ankara’da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Cebeci askeri şehitliğinde düzenlenen törende gözyaşları sel oldu.

Cebeci şehitliğinde 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında tören düzenlendi. Ankara Valisi Vasip Şahin günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Program saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ve sonrasında saygı atışının yapılmasıyla başladı. Uzman İmam Hatip Yahya Çelik’in Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu da tüm şehitler için dua etti. Vali Şahin, şehitlik özel defterini imzaladı, ardından şehit mezarları gezildi. Vali Şahin’in yanı sıra, 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Ali Sivri, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, bürokratlar ve şehit aileleri törene katıldı.

“Tükenmez gücümüze ilham kaynağı oldunuz”

Vali Şahin, imzaladığı şeref defterinde, “Aziz şehitlerimiz, vatanın bölünmez bütünlüğü toplumun huzur ve güvenliğinin temini için canı pahasına savaşarak şehadet şerbeti için siz aziz şehitlerimize en derin minnet ve şükranlarımızı iletiyoruz. Sizler vatanımızın her karış toprağını son damla kanınızla sulayarak, bu vatanı bize emanet ettiniz. Gösterdiğiniz kahramanlıklarla Türkiye Cumhuriyetine yöneltilecek her türlü tehdide karşı vereceğimiz mücadelede sarsılmaz inancımıza ve tükenmez gücümüze ilham kaynağı oldunuz” dedi.

“Tüm yokluk ve imkansızlıklara kazanılan zafer”

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşması Muharebe Yüzbaşı Arda Gürhan yaptı. Gürhan, “Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen milletimizin kahraman evlatlarını, şehadeti vegaziliği pahasına kazanılan bu zafer, İstiklal Harbimize nihayetinde Türkiye Cumhuriyetine giden bu yolda çok önemli bir kilometre taşı olmuştur. Şanlı tarihimizde tüm görkemiyle yerini alan, azmin, fedakarlığın ve sayısız emsallerinin gösterildiği Çanakkale Savaşı vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olunca Türk milletinin vatanı için hangi zorluklara göğüs gerebileceğinin en güzel örneklerinden birisidir” diye konuştu.