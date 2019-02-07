'Ceasar Kunikov' adlı Rus savaş gemisi Boğaz'dan geçti
Rus donanmasına ait iki savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.07 Şubat 2019 Perşembe 12:16
Rus donanmasına ait iki gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Marmara Denizi yönünden Boğaz'a giren 158 borda numaralı "Ceasar Kunikov" ile 151 borda numaralı "Azov" isimli savaş gemileri, yaklaşık bir saat sonra Çanakkale önlerine ulaştı.
Ege Denizi'ne doğru ilerleyen ve sahil güvenlik unsurlarının boğaz geçişi sırasında botla refakat ettiği gemilerin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.
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