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ÇDSO'dan "Yeni Yıl Konseri"

25 Aralık 2018 Salı 14:00
ÇDSO'dan "Yeni Yıl Konseri"

ADANA (AA) - Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) "Yeni Yıl Konseri" verecek.

ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, yarın saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek konseri şef Dağhan Doğu yönetecek.

Popüler arya, vals ve süitlerden seçmelerin seslendirileceği konserde, Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Aslı Kıyıcı ve Ezgi Karakaya ile Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarından mezun olan Gürkan Sezgin sahne alacak.

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Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 14:00
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