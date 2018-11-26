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ÇDSO'dan anma konseri

26 Kasım 2018 Pazartesi 16:47
ÇDSO'dan anma konseri

ADANA (AA) - Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) 1998 yılında vefat eden Hacı Sabancı anısına klasik müzik konseri verecek.

ÇDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ÇDSO'ya büyük emeği geçen Hacı Sabancı anısına düzenlenecek ve şef Murat Cem Orhan'ın yöneteceği konser, Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda 30 Kasım Cuma günü saat 20.00'de düzenlenecek.

Konserde, uluslararası yarışmalarda ödül kazanan keman sanatçısı Tobias Feldmann solist olarak yer alacak ve Weinberg'in "Keman Konçertosu'nun Adana'da ilk seslendirilişini gerçekleştirecek.

Programın ikinci yarısında Grieg'in "Peer Gynt Süit No.1 ve No.2" eserleri sanat severlerin beğenisine sunulacak.


Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 16:47
  1. Adana
  2. konser

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