ÇDSO'dan Alessandro Cedrone yönetiminde konser

ADANA (AA) - Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) Alessandro Cedrone yönetiminde konser verecek. ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda 1 Mart Cuma günü düzenlenecek konser, saat 20.00'de başlayacak. Alessandro Cedrone yönetimindeki konserde, solistler Tolga Salman ve Kaan Korad, Astor Piazzola'nın "İkili Konçerto" eserini seslendirilecekler. Konserin ikinci yarısında koro şefi Burak Onur Erdem'in yönetiminde, Devlet Çoksesli Korosu eşliğinde, Adana'da ilk defa seslendirilecek olan Luis Bacalov'un "Missa Tango" adlı eseri beğeniye sunulacak. Ayrıca Gamze Çavdar ve Buğra Aydınoğlu, Roland Dyens'in "Omaggiov A Piazzolla" eserini seslendirecek.

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