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Korona Virüs CDC koronavirüsün temas mesafesi ve süresini güncelledi
Korona Virüs

CDC koronavirüsün temas mesafesi ve süresini güncelledi

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), yeni bir klavuz yayınlayarak koronavirüs salgınına ilişkin yakın temas mesafe ve süresini güncelledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 01:51:00 - 2020-10-25 01:57:09
CDC koronavirüsün temas mesafesi ve süresini güncelledi

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin klavuzunu güncelledi. Yayınlanan yeni klavuzda, koronavirüs bulaşmasında hasta olan kişilerle olan yakın temas mesafe ve süresi değiştirildi. Daha önce yayınlanan klavuzda hasta kişilerle temasta bir seferde 15 dakikadan uzun süre geçirmek ve 2 metreden az mesafe kuralı baz alınmıştı.

Yapılan açıklamalara göre, tek seferde 15 dakika yakın temas yerine 24 saatlik bir zaman dilimi içerisinde toplam 15 dakika yakın temas kriteri kabul edildi.

Böylece 15 dakikadan kısa süren yakın temasların 24 saatlik dilimde toplamda 15 dakikaya ulaşmasının yeterli kabul edilebileceği belirtildi.

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