Cumhurbaşkanlığı'ndan seçim açıklaması Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin ithamlarda bulunanlara yönelik açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Birileri yine “Erdoğan için sonun başlangıcı” söylemini ısıtmaya çalışıyor. Gerçeklerden uzak senaryolarla kendilerini avutuyorlar. AK Parti oyların 44.3’ünü, Cumhur İttifakı 51.6’sını kazandı. 2023’e kadar seçim yok. Demokrasi yarışını ideolojik körlüğe dönüştürmeyelim." dedi. Ayrıntılar geliyor...

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