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Cumhurbaşkanlığı'ndan seçim açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin ithamlarda bulunanlara yönelik açıklamada bulundu.

02 Nisan 2019 Salı 10:06
Cumhurbaşkanlığı'ndan seçim açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Birileri yine “Erdoğan için sonun başlangıcı” söylemini ısıtmaya çalışıyor. Gerçeklerden uzak senaryolarla kendilerini avutuyorlar. AK Parti oyların 44.3’ünü, Cumhur İttifakı 51.6’sını kazandı. 2023’e kadar seçim yok. Demokrasi yarışını ideolojik körlüğe dönüştürmeyelim." dedi.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 10:06
  1. İbrahim Kalın
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. 31 mart seçimi

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