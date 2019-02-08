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Altun: S. Arabistan, Kaşıkçı'yı öldüren katilleri iade etmeli!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suudi Arabistan'a çağrıda bulunarak "Suudi yetkililer planlı bir cinayetle Türkiye'de Kaşıkçı'yı öldüren katilleri iade etmeli" dedi.

08 Şubat 2019 Cuma 09:34
Altun: S. Arabistan, Kaşıkçı'yı öldüren katilleri iade etmeli!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturmayı yürüten BM Raportörü Agnes Callamard'ın Türkiye ziyareti sonrası dün yaptığı açıklamalarına ilişkin Reuters'a değerlendirmelerde bulundu.

Altun şunları söyledi:

- Türkiye'nin Kaşıkçı konusundaki bulguları BM Raportörü Callamard'ın basınla paylaştığı sonuçlarla benzer.
- Kaşıkçı konusundaki soruşturma sürecinde elimizden geldiğince işbirliği içinde olma kararlılığımızı hatırlatıyoruz
- Kaşıkçı vakası konusunda hiç şeffaflık olmaması son derece endişe verici ve ilgili Suudi yetkililerin kredibilitesine de zarar verici
- Kaşıkçı konusunda adalet istemeye devam edeceğiz
- Suudi yetkililer planlı bir cinayetle Türkiye'de Kaşıkçı'yı öldüren katilleri iade etmeli.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 09:34
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