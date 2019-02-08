Altun: S. Arabistan, Kaşıkçı'yı öldüren katilleri iade etmeli!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suudi Arabistan'a çağrıda bulunarak "Suudi yetkililer planlı bir cinayetle Türkiye'de Kaşıkçı'yı öldüren katilleri iade etmeli" dedi.08 Şubat 2019 Cuma 09:34
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturmayı yürüten BM Raportörü Agnes Callamard'ın Türkiye ziyareti sonrası dün yaptığı açıklamalarına ilişkin Reuters'a değerlendirmelerde bulundu.
Altun şunları söyledi:
- Türkiye'nin Kaşıkçı konusundaki bulguları BM Raportörü Callamard'ın basınla paylaştığı sonuçlarla benzer.
- Kaşıkçı konusundaki soruşturma sürecinde elimizden geldiğince işbirliği içinde olma kararlılığımızı hatırlatıyoruz
- Kaşıkçı vakası konusunda hiç şeffaflık olmaması son derece endişe verici ve ilgili Suudi yetkililerin kredibilitesine de zarar verici
- Kaşıkçı konusunda adalet istemeye devam edeceğiz
- Suudi yetkililer planlı bir cinayetle Türkiye'de Kaşıkçı'yı öldüren katilleri iade etmeli.
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