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Mevlüt Uysal Büyükçekmece'de açılışa katıldı

Büyükçekmece halkının AK Parti belediyeciliği ile tanışmak için yıllardır çaba sarf ettiğini ifade eden İBB Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, "Büyükçekmece'nin bu talebini Cumhurbaşkanımız görmüş ki, buraya büyükşehir belediye başkanını aday olarak göndermiş." dedi.

02 Şubat 2019 Cumartesi 15:34
Mevlüt Uysal Büyükçekmece'de açılışa katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, halk izin verirse 31 Mart yerel seçimlerinde Büyükçekmece'ye AK Parti belediyeciliğinin geleceğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, seçim çalışmalarını sürdüren Uysal, Büyükçekmece'nin Celaliye, Kamiloba ve Kumburgaz mahallelerinde seçim irtibat bürolarının açılışına katıldı.

"AK Parti belediyeciliği gelecek"

Büyükçekmece halkının AK Parti belediyeciliği ile tanışmak için yıllardır çaba sarf ettiğini ifade eden Uysal, "Büyükçekmece'nin bu talebini Cumhurbaşkanımız görmüş ki, buraya büyükşehir belediye başkanını aday olarak göndermiş. Büyükçekmece halkı izin verirse, inşallah 31 Mart yerel seçimlerinde Büyükçekmece'ye AK Parti belediyeciliği gelecek. Biz hizmet etmek için geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'nin hizmette geri planda kaldığını ve burayı İstanbul'un en değerli ilçelerinden biri yapacaklarını belirtti.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 15:34
  1. Büyükçekmece
  2. Büyükşehir Belediyesi
  3. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
  4. AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal
  5. Mevlüt Uysal
  6. Recep Tayyip Erdoğan

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