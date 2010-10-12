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Cazgırlar sahnede

Kurban Bayramı yaklaştıkça, inançlı kesimlerin ibadetine dil uzatanlar yeniden sahneye çıkmaya başladı

12 Ekim 2010 Salı 09:00
Cazgırlar sahnede

Kurban Bayramı’na 1 ay kadar bir süre olmasına rağmen bu yıl kurbanlık tartışmaları erken başladı. Kurban Bayramı yaklaştıkça, inançlı kesimlerin ibadetine dil uzatanlar yeniden sahneye çıkıyorlar. Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı İbrahim Yetkin’in yetkisi olmadığı bir alanda adeta fetva verircesine “Bu sene kurban kesilmesin” demesinin ardından veteriner hekimler odası da kurbanlıkları diline doladı. Tüketiciler, “Kurban kesilmesin” diyen çevrelerin, 2-3 aylık et ihtiyacını karşılayan vatandaşın kasaba uğramamasından endişe duyduklarını ifade ediyor.

KAYA: CANIMIZ ‘KURBAN’ OLSUN

“Türkiye’de birileri kurban keser, birileri bundan para kazanır” diyen Tüketiciler Birliği Başkanı Nazım Kaya, “Kurban kesiminden dolayı ağızlarını açmış ne kadar iyi kârla satış yapacağının hesabını yapan kesimler var. İnsan canının bağışlanması anlamına gelen İbrahimi geleneğe canımız kurban olsun” dedi.

FİYATLARI SPEKÜLATÖRLER ARTIRIYOR

Kesilecek kurbanlıkları besleyen ve kesime hazır hale getiren besicilerin Kurban Bayram’nda haliyle önemli kazançlar elde ettiğine dikkat çeken Nazım Kaya, “Ancak esas parsayı götürün büyük besiciler ve hayvan tüccarlarıdır. 300-500 hayvanla piyasaya müdahale edenler, fiyatları belirliyor. Bizim tüketiciler olarak esasen bunların peşine düşmemiz gerekir. Fiyat tartışmaları bir yana, kurban kesmek vaciptir” şeklinde konuştu. “Kurban kesilecek olmasından dolayı et fiyatlarında ciddi bir artış olacak” şeklindeki eleştirilerin asılsız olduğunu anlatan Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Kaya, şunları kaydetti: “Türkiye’de kurban bayramlarında kesilen hayvan sayısı 1.5 milyon civarındadır. Ancak Türkiye’de şu anda 35 milyonun üzerinde hayvan vardır. 35 milyon hayvandan 1.5 milyonunun kesilmesi, fiyatları en fazla yüzde 3-5 puan artıracakken, süpekülatörlerin etkisiyle belki et fiyatları yüzde 30’lar civarında artacaktır” dedi. Kaya: Kimse kendini fetva makamında görmesin Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı İbrahim Yetkin’in tepki çeken açıklamalarını da değerlendiren Nazım Kaya, “Fetva makamında olmamalıyız. ‘Bu sene kurban kesmeyelim’ demek doğru değil. Ticari kaygılarla dinî konularda karar vermek doğru değil. Asla bu hakkı kendimizde görmemeliyiz. İsteyen Türkiye’de kesecek, isteyen de geçmiş yıllarda olduğu gibi dünyanın değişik bölgelerinde kestirebilecek. Selin yaralarını kapatmaya çalışan Pakistan’da veya başka bir ülkede... Kesilen kurbanlığın etini ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak farzı kifayedir. Zira biz ‘komşusu açken tok yatan bizden değildir’ düsturunun mirasçılarıyız. Burada ticari kaygılar olabilir ama sosyal kaygılarımız da var. Bir yıl boyunca ‘kurban kesilecek de, biz de et yiyeceğiz’ beklentisi olan nice fakir fukara var. Bu kesimlerin hayâllerini boşa çıkarmamalıyız. Onlarla paylaşmayı bilmeliyiz.”

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 13:38
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