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Çaylı’danYenice’de coşkulu miting

Yenice Belediye Başkanı ve MHP Yenice Belediye Başkan adayı Zeki Çaylı, ilk mitinginiAkay Meydanında yaparak toplanan kalabalığa hitap etti.

23 Mart 2019 Cumartesi 18:24
Çaylı’danYenice’de coşkulu miting

Yenice Belediye Başkanı ve MHP Yenice Belediye Başkan adayı Zeki Çaylı, ilk mitinginiAkay Meydanında yaparak toplanan kalabalığa hitap etti.


Coşkulu bir şekilde geçen mitingde konuşan MHP Yenice Belediye Başkan adayı Zeki Çaylı, “Bugün biz burada sadece hizmetlerimizi anlatıyoruz. Kimseye bir şey demedik, demeyeceğiz. Siz bizi zaten tanıyor, biliyorsunuz. Kendimizi size anlatmaya gerek yok. Biz biriz beraberiz ve birlikte Yeniceyiz” dedi.


MHP Yenice İlçe Başkanı Ergün Karakırık ve MHP İl Başkanı Adem Kar da toplanan kalabalığa hitap ederek 31 Mart akşamı sandıktan zaferle çıkacaklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 18:24
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