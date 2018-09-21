THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

ÇAYKUR tarihinin en büyük ikinci alımını gerçekleştirdi

Doğu Karadeniz bölgesinde Artvin'den Giresun'a kadar 46 fabrikayla çay alımı gerçekleştiren ÇAYKUR, 2018 yılı yaş çay alım kampanyasında yaklaşık 714 bin tonla tarihinin en yüksek ikinci alımını gerçekleştirdi.

21 Eylül 2018 Cuma 12:30
ÇAYKUR tarihinin en büyük ikinci alımını gerçekleştirdi

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, AA muhabirine yaptığı açıklamada Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun'da yaklaşık 204 bin ailenin yaş çay tarımı yaptığını belirtti.

ÇAYKUR'un tek fabrikayla başladığı yolculukta 46 fabrikaya ulaştığını ifade eden Alim, günlük 8-9 bin ton işleme kapasitesiyle yaş çay alımı yaptıklarını söyledi.

ÇAYKUR'un 2018 yılı yaş çay alım kampanyasını 25 Nisan'da açtığını dile getiren Alim, Ramazan Bayramı nedeniyle hasadın erken başladığını, ilk sürgünde 217 bin 453 ton, ikinci sürgünde ise 273 bin 826 ton yaş çay alımı yaptıklarını bildirdi.

5-10 GÜN DAHA DEVAM EDECEK

Üçüncü sürgün alımlarının 13 Ağustos'ta başladığını belirten Alim, "Son 10-15 yılda ilk kez ağustos ayında üçüncü sürgün kampanyası açıldı. Üçüncü sürgünde 222 bin ton yaş çay aldık. Toplamda yaklaşık 714 bin ton yaş çay aldık. Kampanyamız 5-10 gün daha devam edecek. 125 bin ton kuru çay elde ettik. Herhangi bir sorun olmadan kampanyayı inşallah noktalayacağız. Sürgün sonuna kadar 720 bin ton seviyesine çıkacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Alim, ÇAYKUR'un en yüksek yaş çay alımını 800 bin 143 tonla 1999 yılında gerçekleştirdiğini, 2016 yılında ise 687 bin ton yaş çay aldığını aktardı.

ÇAYKUR'un ikinci kez 700 bin ton barajını geçtiğine işaret eden Alim, şöyle konuştu:

"Üçüncü sürgünde yaş çay alımı düşük olur fakat ağustos ayında alımların yapılması çayın kalitesini artırdı. Ayrıca üreticilerimizden Beyaz Masa'ya gelen randevulu sistem talepleri ve yaş çay alımı eksikliklerini değerlendirdik. Her gün yaş çay toplamak isteyen üreticilerimizin sayısı çok oldu. Yabancı işçilerin yüksek fiyata çay toplamasını dikkate alarak üçüncü sürgünde randevulu sistemi uygulamadan günlük alım gerçekleştirdik. Bu sistemle herkesin kendi çayını toplamasını sağlamaya çalıştık. Böylelikle üçüncü sürgünde yurt dışına giden para azalırken alımlarda da ciddi bir artış yaşandı."

Üreticilerin isteklerini dikkate alarak doğru alanda olmaya çalıştıklarını dile getiren Alim, "ÇAYKUR'un ve üreticinin menfaatlerini gözetiyoruz. Randevulu sistemi üçüncü sürgünde uygulamadık ve çatlak sesler dönem dönem çıksa da başarılı bir sonuç aldık. Önümüzdeki sezon içinde üreticilerle görüşeceğiz. Bu yönde bir talep gelirse değerlendireceğiz. Randevulu sistemde esneklikler yapabiliriz. Belli bir tonajın altında olanlar haftada 3-4 gün çayını satıp sistemden çıkabilir. Büyük üreticilerin bence her gün çay satması gerekir. Bu yönde değerlendirmemiz olacak." ifadelerini kullandı.

KURU ÇAY SATIŞI ARTTI

Alim, ÇAYKUR'un pazar payını artırma gayretinde olduklarını belirterek, "İstatistiklere göre Türkiye'de bir kişinin yıllık çay tüketimi 3 kilogram seviyesinde. Pazar çalışmamızda Diyarbakır gibi illerde çay satışı yükselirken batıda azalırsa çay pazarını koruma adına genişletme gayreti içinde oluyoruz. Marmara Bölgesi'nde daralmayı görünce 10 yeni bayilik verdik. Pazarın genişlemesine göre bayilik işlemlerimiz devam edecek." dedi.

Bu sezon aldıkları çayın satılamaması halinde ambar maliyeti olacağına dikkati çeken Alim, şunları kaydetti:

"ÇAYKUR yıllarca bunu yaşadı. Önemli olan aldığımız çayı satabilmektir. Kuru çay satışlarında son beş yılın bu ay itibarıyla en yüksek rakamındayız. Yurt içinde 63 bin ton kuru çay sattık. Bin 260 ton ise yurt dışına ihracat yaptık. Toplamda 64 bin 500 tonluk satış gerçekleştirdik. Yıl sonunda bayilere kuru çay satışı yüklemesi yapmayacağımızı da açıkça söyledik. ÇAYKUR'un dönebilmesi için yapılması gereken satışlar belli ve bunların pazarlanması için çalışmalarımızı yapıyoruz, yapacağız."

ÇAYKUR'un çay pazarının yüzde 55'ine sahip olduğunu ifade eden Alim, "Soğuk çay pazarında Didi ile 80 milyon litre satış yaptık. Yurt dışı satışlarımız da devam ediyor. 10 bin 846 işçi, bin 306 memurla üretim gerçekleştirdik, 405 işçimiz ise emekliye ayrıldı." diye konuştu.

Alim, 2018 yılında 897 kilogram beyaz çay aldıklarını, bu çaydaki 'pahalı' algısını ortadan kaldırmak için maliyet analizi yaparak kilogram fiyatını 2 bin 570 liraya indirdiklerini belirtti.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 12:30
  1. Diyarbakır
  2. Trabzon
  3. Rize
  4. Giresun
  5. Artvin
  6. Yusuf Ziya Alim
  7. ÇAYKUR
  8. çay
  9. doğu karadeniz

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör destekçisi ABD, silah sevkiyatına tam gaz devam ediyor
    1. Terör destekçisi ABD, silah..
    2. AK Parti MHP yerel seçimlerde ittifak..
    3. Şafak Sezer'in abisi tutuklandı!
    4. EYT yasası Ekim'de çıkıyor mu?
    5. İbrahim Kalın, 'Detay veremem' dedi ve..
    6. Arjantinli aile Kapadokya'da Müslüman..
    7. PKK’lıya tahliye Sivas mazlumuna hücre
    8. Ülkede felaket yaşanıyor! Kolera..
    9. Kalın'dan Cumhur ittifakı açıklaması!
    10. ÖSYM KPSS ortaöğretim sınav giriş..
    11. ÖSYM 2018 KPSS ortaöğretim sınav..
    12. Zonguldak'ta maden ocağında göçük
    13. ÇAYKUR tarihinin en büyük ikinci alımı!
    14. Songül Karlı'ya haciz şoku
    15. İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik..
    16. Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulu..
    17. Cuma namaz saatleri 21 Eylül Cuma..
    18. Diriliş Ertuğrul yeni sezona ne zaman..
    19. Makarios kafalı ‘İZZET’siz!
    20. İbrahim Kalın: Münbiç açıklaması:..
    Gemi hani İspanya'ya gidecekti, burada neler oluyor?
    Gemi hani İspanya'ya gidecekti, burada neler oluyor?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    PKK şimdi yandı! Hedefte Fırat'ın doğusu var
    PKK şimdi yandı! Hedefte Fırat'ın doğusu var
    İhanete doymuyor... Canlı yayında talimat yağdırmış!
    İhanete doymuyor... Canlı yayında talimat yağdırmış!

    Günün Karikatürü

    21 Eylül 2018
    Bakan Soylu açıkladı: FETÖ en çok bilişim kurumlarında yuvalandı
    Bakan Soylu açıkladı: FETÖ en çok bilişim kurumlarında yuvalandı
    Turgut: Ne zaman Erdoğan'ı övsem başıma aynı şey geliyor!
    Turgut: Ne zaman Erdoğan'ı övsem başıma aynı şey geliyor!