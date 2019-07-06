0553 313 94 23

Çaykur Rizespor’dan Mehmet Topal atağı

Çaykur Rizespor’un, Fenerbahçe’yle yollarını ayıran Mehmet Topal ile ciddi şekilde ilgilendiği ve menajeri aracılığıyla da tecrübeli futbolcuya bir teklif yaptığı öğrenildi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 13:09
Çaykur Rizespor’dan Mehmet Topal atağı

Çaykur Rizespor’un, Fenerbahçe’yle yollarını ayıran Mehmet Topal ile ciddi şekilde ilgilendiği ve menajeri aracılığıyla da tecrübeli futbolcuya bir teklif yaptığı öğrenildi.


Tecrübeli futbolcu Mehmet Topal, Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen sarı-lacivertli kulüple anlaşarak karşılıklı olarak yollarını ayırmıştı. Bu kararın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal da şartların uygun olması halinde Topal’ı takımında görmek istediğini belirtmişti. Bu gelişmelerin ardından deneyimli çalıştırıcının alınması yönünde rapor verdiği Mehmet Topal’a menajeri aracılığıyla teklif yapıldığı ve kendisinden cevap beklendiği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 13:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün TSK'daki kriptoları "ankesörlü telefon"dan çözülüyor
    1. FETÖ'nün TSK'daki kriptoları..
    2. Zulme seyirci ve sessiz kalma!
    3. İçişleri Bakanı Soylu’dan iş yeri..
    4. Bakan Selçuk, sırayı örnek vererek..
    5. Otomobil kamyonetin altına girdi
    6. Acı haber Bursa’ya düştü
    7. Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP..
    8. Sığınma hakkı tanınan Iraklı göçmenler..
    9. EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak?
    10. Hz. Mevlânâ’nın incinmeme, incitmeme..
    11. TESK'ten esnafa kredi talebi
    12. Sanayinin devleri Türkiye..
    13. Kadınların evlerinde oturmaları
    14. Ticaret Bakanlığından "Gürbulak"..
    15. Başkan Demir, kapalı halk pazarında
    16. Rektör Savaş: “DTS tasarım’da Uşak’ı,..
    17. 17 yaşındaki genç, Mardin’in ilk yerli..
    18. Balıkesir’de FETÖ operasyonları devam..
    19. İran'dan İngiltere'ye misilleme uyarısı
    20. Yıldırım düştü, 4 büyükbaş hayvan..
    21. İran'dan İngiltere'ye ait petrol..
    22. Besin zehirlenmesinden korunmanın..
    23. Nafaka mağduru, yaşadıklarını..
    24. Fenerbahçe'de kuvvet ve dayanıklılık..
    25. Doç. Dr. Karaca Başaran: “Liposuction..
    26. Suriyeli muhaliflerden İdlib çağrısı
    27. Gıybet etme!
    28. Sıcak havalar sıcak içecek satışlarını..
    29. Canım çok acıyor
    30. Antalya’da dolandırıcılık çetesine 8..
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!