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Çaykur Rizespor'da transfer hareketliliği

- Teknik direktör Okan Buruk:"Belirlediğimiz mevkiler var. Stoper, sol bek, orta saha ve hücum hattına birer oyuncu transfer etmek istiyoruz"- "Aatif (Chahechouhe) ile ilgili bugün net gelişme bekliyoruz. Elimizden gelen en iyi teklifi yaptık"

15 Ocak 2019 Salı 12:47
Çaykur Rizespor'da transfer hareketliliği


RİZE (AA) - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'de 21 Ocak Pazartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacakları maça kadar bazı transferleri yetiştirmek istediklerini söyledi.

Okan Buruk, takımının Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki idmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sezonun ikinci yarısına, ligin en formda takımlarından biri önünde başlayacak olmanın zorluğuna değinen Buruk, Kasımpaşa'nın da Diagne ve Eduok gibi önemli eksikleri olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"İkinci yarıya iyi hazırlandık. Oyuncu performanslarımız iyiydi. Maça hazırlanıyoruz. İki yeni arkadaşımız aramıza katıldı. Ayrılan ve ayrılacak arkadaşlarımız var. Aramıza katılacak arkadaşlarımız da olacak. Transferde, tam hayal ettiğimiz gibi kampa oyuncuları yetiştiremedik. Kampın son gününe iki arkadaşımız yetişti. Ara transfer zor işliyor."

Çok iyi oyuncular bulduklarını ama transfer çalışmalarının istendiği gibi gitmediğini vurgulayan Buruk, "Her şeye rağmen kadromuzu ilk maça hazırlıyoruz. Transferle ilgili çalışmalar da devam ediyor. Bu hafta iki oyuncu daha kadromuza katmak istiyoruz. Belirlediğimiz mevkiler var. Stoper, sol bek, orta saha ve hücum hattına birer oyuncu transfer etmek istiyoruz. İnşallah bu maça (Kasımpaşa) yetiştiririz." ifadelerini kullandı.


- "Aatif ile ilgili bugün net gelişme bekliyoruz"


Okan Buruk, Aatif Chahechouhe'nun çok istedikleri bir oyuncu olduğunu kaydederek, "Aatif ile ilgili bugün net gelişme bekliyoruz. Biz elimizden gelen en iyi teklifi yaptık. Aatif tekrar kulübü ile konuşacak. Burada Fenerbahçe Kulübü de oyuncunun Çaykur Rizespor'a gelmesi için çok yardımcı oldu." diye konuştu.

Bu transferde ufak tefek pürüzler kaldığını aktaran Buruk, "İnşallah bugün çözülür, biter ve aramıza katılır. İstediğimiz, Türkiye ligini bilen, yetenekli bir oyuncu. Katkı sağlayacak bir oyuncu." değerlendirmesinde bulundu.

İstedikleri başka oyuncular da olduğunu dile getiren Buruk, "Başakşehir'den ve farklı takımlardan oyuncular var. Bu anlamda biraz dezavantajlıyız. Ligin son sırasında olduğumuz için çok iyi oyuncularla görüşmek yeterli olmuyor." açıklamasında bulundu.

Medipol Başakşehir'den Joseph Attamah'ı istediklerini ancak kulübünün bırakmadığını belirten Buruk, "Yurt dışında görüştüğümüz üç oyuncu var. Kasımpaşa maçı öncesi aksilik yaşanmazsa, bir oyuncu kadromuza katılacak. Nakoulma hazır geldi. Bu da bizi çok sevindirdi. Sanki iki gün önce son maçını oynamış. Maç ritmine de adapte edeceğiz." şeklinde konuştu.

Buruk, takımdan ayrılan Robin Yalçın, Süleyman Koç ve Ali Çamdalı'nın çok değerli isimler olduğunu, bu oyuncuların kendi istekleriyle gittiklerini aktardı.

Kendilerine kulüp bulmalarını istedikleri Armand Traore ve Jaroslav Jach'ın bu yönde bir arayışı olmadığına dikkati çeken Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazı oyuncular sözleşmelerine bakıyor. Gidip oynamak yerine, kalıp maaşını almaya bakıyor. Ben yapamazdım. Traore'de bunu çok görüyoruz. Geldiğinden bu yana katkı vermedi ve ayrılmayı düşünmüyor. Yeni yabancılar alındıkça, ayrılması gündeme gelecek oyuncular olacak. Gelecek hafta yabancı sayımız netleşir."

Buruk ayrıca, Musa Çağıran'ın adalesinde yırtık olduğunu, birkaç gün dinlendikten sonra takımla çalışmaya başlayacağını sözlerine ekledi.


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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 12:47
  1. Çaykur Rizespor
  2. Okan Buruk
  3. Spor Toto Süper Lig

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