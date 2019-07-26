Çaykur Rizespor'da transfer Yeşil-mavili ekip, Almanya’da VfL Bochum, Schalke 04 ve 1.FC Köln altyapılarında yetişen Erdinç Karakaş'ı renklerine bağladı

RİZE (AA) - Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, defans futbolcusu Erdinç Karakaş'ı transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, Karadeniz temsilcisinin, Almanya'da VfL Bochum, Schalke 04 ve 1.FC Köln altyapılarında yetişen 21 yaşındaki defans oyuncusu Erdinç Karakaş'ı 3+1 yıllığına yeşil-mavi renklere bağladığı belirtildi. Açıklamada, "Almanya genç milli takımlarında 20'den fazla resmi maça çıkan yeni transferimiz Erdinç Karakaş'a kulübümüze 'hoş geldin' diyerek başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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