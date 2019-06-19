0553 313 94 23

Çaykur Rizespor'da transfer

Yeşil-mavili ekip geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Mykola Moroziuk ile prensipte anlaştı

19 Haziran 2019 Çarşamba 18:03
Çaykur Rizespor'da transfer

RİZE (AA)- Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Mykola Moroziuk ile 2 yıllık prensipte anlaştı.

Kulüp Sportif Direktörü Yılmaz Bal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Moroziuk'un geçtiğimiz sezonun devre arasında Dinamo Kiev'den kiralık olarak takıma katıldığını hatırlattı.

Bal, Moroziuk'un bonservisi konusunda kulübü ile anlaşmaya varıldığını belirterek, "Yapılan görüşmelerde kendisi ile her konuda anlaştık. Tatilin ardından Türkiye'ye gelecek ve bir olumsuzluk yaşanmazsa sağlık kontrolünün ardından 2 yıllık sözleşme yenileyeceğiz." diye konuştu.

Bal, Moroziuk'un geçen sezon ikinci yarıda takıma önemli katkı yaptığını vurgulayarak, deneyimli ve takımı tanıyan bir isimle yola devam edecekleri için mutlu olduklarını kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 18:03
  1. Çaykur Rizespor
  2. Mykola Moroziuk
  3. Spor Toto Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FÜ girişimci ve yenilikçi üniversiteler arasında 36’ya yükseldi
    1. FÜ girişimci ve yenilikçi..
    2. "Sanatla Terapi Safranbolu" projesi..
    3. Bozüyük’te camiler şenlendi
    4. "Balyoz davası" hakiminin FETÖ'den..
    5. Mısırlı Muhalif Ebul Futuh'un oğlu:..
    6. Araklı'daki sel
    7. Pendik’te helikopter destekli..
    8. HAK-İŞ'ten sert tepki: Kılıçdaroğlu..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan, radyo ortak..
    10. Kastamonu'daki silahlı kavga
    11. Karadeniz Vakfı Başkanı Cevahir'in acı..
    12. Hirfanlı Barajı’nda ’Asayiş Bot Timi’..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ailesi Ahmet..
    14. Denizcilik Fakültesi Mezuniyet töreni..
    15. TİAB Başkanı Yaşar Aşçıoğlu'ndan Nihat..
    16. ABD'ye bavulda canlı ispinoz kuşları..
    17. Gaziantep’te akrabaların bıçaklı..
    18. Akyazı’da evin bahçesine yıldırım düştü
    19. Giresunspor’da Başkan Sacit Ali Eren..
    20. GMİS’ten Türk-İş Genel Başkanı..
    21. Turgutlu’da motosiklet ile otomobil..
    22. Taban’dan hayvan dostu çocuklara..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şırnak'ın,..
    24. LAY-UP Basketbol Turnuvası,..
    25. Yağıştan etkilenen bölgelere kritik..
    26. Otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı
    27. TBMM'de Akdeniz Parlamenter Asamblesi..
    28. Tanker saldırıları konusunda ABD'den..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ailesi Ahmet..
    30. Borsa günü yatay tamamladı
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu