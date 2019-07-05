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Çaykur Rizespor'da sağlık kontrolleri

Yeşil-mavililerde Orhan Ovacıklı, Vedat Muric, Abarhoun, Melnjak, Talbi, Ujkani ve Mustafa Saymak sağlık kontrolünden geçti

05 Temmuz 2019 Cuma 16:35
Çaykur Rizespor'da sağlık kontrolleri

RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Orhan Ovacıklı, Mustafa Saymak, Vedat Muric, Abarhoun, Melnjak, Talbi ve Ujkani, sağlık kontrolünden geçti.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Vedat Muric, Mohamed Abarhoun, Montassar Talbi, Mustafa Saymak'ın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde, Orhan Ovacıklı'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Dario Melnjak ve Samir Ujkani'nin de Acıbadem Kadıköy Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Açıklamada, detaylı kan tetkikleri yapılan oyuncuların iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği ifade edildi.

Orhan Ovacıklı, Mustafa Saymak, Vedat Muric, Abarhoun, Melnjak, Talbi ve Ujkani'nin sağlık taramasının, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı kaydedildi.

Oyuncular sağlık kontrollerinin ardından yeni sezon hazırlıkları için Rize'ye gelecek.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 16:35
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