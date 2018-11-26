Çaykur Rizespor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Çaykur Rizespor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları26 Kasım 2018 Pazartesi 12:56
RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cuma günü sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarına başladı.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlığı bulunan Musa Çağıran yer almadı.
Antrenmanda, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından koştu.
Yeşil-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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