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Çaykur Rizespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

07 Mayıs 2019 Salı 19:34
Çaykur Rizespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de 11 Mayıs Cumartesi sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen ve ilk 20 dakikası basına açık olan antrenman, ısınma hareketlerinin ardından istasyon çalışması ile sürdü.

Çalışmaya gribal enfeksiyon geçiren takımın golcü oyuncusu Vedat Muric ile sakatlığı nedeniyle tedavisi için ülkesine giden Aatıf katılmadı. Aatıf'ın yarın Rize'ye gelerek son kontrollerinin ardından çalışmaya katılıp katılamayacağına karar verileceği öğrenildi. Muric'in ise gribal enfeksiyon nedeniyle evinde istirahat ettiği kaydedildi.

Karadeniz ekibi, yarın yapacağı çalışma ile Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 19:34
  1. Çaykur Rizespor
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  3. Galatasaray
  4. Spor Toto Süper Lig

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