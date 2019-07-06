0553 313 94 23

Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezonun hazırlıklarına başladı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 19:50
Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezonun hazırlıklarına başladı.


Karadeniz ekibi 2019-2020 Cemil Usta Sezonu’nun çalışmalarını Mehmet Cengiz Tesisleri’nde bugün gerçekleştirdiği antrenman ile başladı. Yeşil-mavili ekip, Kulüp Başkanı Hasan Kartal, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcularla, dualarla sezona start verdi. Antrenmana yeni transfer El Kabir de katıldı.


Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan teknik adam İsmail Kartal, başarıyı tüm şehirle bütünleşerek ve hep birlikte el ele vererek yakalayacaklarının altını çizdi. Kartal açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


“Bugün sezona başlama günümüz. Camiamıza hayırlı olsun. Kazasız belasız, başarılı güzel bir sezon geçirmemizi Allah nasip eder inşallah. Başkanımız, taraftarlarımız ve futbolcularımız ile hep birlikte çalışarak başarılı olacağız. Tabii ki burada başarı sadece bizde değil; en büyük gücümüz taraftarlarımız. Bir ekip çalışmasıyla birlikte bu güzel şehrimizi en güzel şekilde temsil edeceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapıp Rizespor’u hak ettiği yere taşıyacağız.”


Yakın zamanda eksik mevkiler için takviyeleri tamamlayacaklarını belirten teknik adam Kartal, lige en iyi şekilde başlamak istediklerini belirtti. Kartal açıklamasında şu şekilde devam etti:


“Transfer çok kolay olan bir olay değil. Bütün gücümüzle çalışıyoruz. Gönül ister ki bugün tüm oyuncularımızla antrenmana başlayabilseydik. Bugün Türkiye’de birçok kulüpte bu böyle. Bizler Rizespor’a faydalı olabilecek oyuncular tercih ediyoruz. Görüşmelerimiz sürüyor. Çok yakın zaman içerisinde eksik mevkilerimiz için eksik oyuncularımızı aramıza katacağız. Lige en iyi şekilde başlamak istiyoruz.”



"Vedat Muriç kalırsa çok mutlu olurum.”


Teknik adam İsmail Kartal, transfer gündemi hala devam eden Vedat Muriç için yaptığı açıklamada takımda kalmasından mutlu olacağının altını çizdi. Kartal, “Vedat Muriç’in kalmasını istiyorum. Bütün kulüpler santrafor arıyor. Kendisinin ve kulübün menfaati burada çok önemli. Kulüp menfaatleri doğrultusunda olabilirse olur olmazsa da kalırsa da çok mutlu olurum. Hayırlısı ne ise o olsun” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 19:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    5 doğal ürünün yan etkileri ve bilinmeyenleri
    1. 5 doğal ürünün yan etkileri ve..
    2. Yıldızlar, Gençler Açık Hava Türkiye..
    3. Çaykur Rizespor'da yeni sezon..
    4. Almanya'da Srebrenitsa için "Barış..
    5. Suriyelilere yönelik saldırılar..
    6. Fenerbahçe’nin hazır ismi Ozan Tufan
    7. Türkeli köylerine beton yol
    8. Tolga Ciğerci vites arttırdı
    9. Çaykur Rizespor, yeni sezon..
    10. 192 kiloluk koyun görenleri hayrete..
    11. Comolli Topuk Yaylası’nda
    12. Elektrik akımına kapılan genç ağır..
    13. "Türkiye'de sağlık hizmetleri birçok..
    14. TEM Otoyolunda beş aracın karıştığı..
    15. Şok iddia! BAE Emiri'nin eşinin neden..
    16. Otomobil takla attı: 4 ölü, 1 yaralı
    17. Fenerbahçe taktik çalışmalarına devam..
    18. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
    19. Vali Yazıcı, şehrin dört bir yanında..
    20. Hatay’da Dünya Müslüman Türkleri..
    21. Otoyolda zincirleme trafik kazası: 1..
    22. Toplu iş sözleşmesi zam oranları ne..
    23. Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
    24. Uşak’ta Süpermoto heyecanı başladı
    25. Seehofer'den Salvini'ye mektup
    26. "Bugünkü bilimin neye hizmet ettiğini..
    27. Kırkpınar’da başpehlivanlık çeyrek..
    28. Tilki vurmak isterken kendini vurdu
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti..
    30. Çatlak ve kayma yaşanan yolda..
    Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım
    Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!