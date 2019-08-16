0553 313 94 23

Çaykur Rizespor dünyaca ünlü forvet Bony'yi transfer ediyor!

Çaykur Rizespor önümüzdeki sezona bomba gibi hazırlanıyor..

16 Ağustos 2019 Cuma 09:33
Çaykur Rizespor dünyaca ünlü forvet Bony'yi transfer ediyor!

Çaykur Rizespor, bonservisi elinde olan ve adı sık sık Süper Lig kulüpleriyle anılan Wilfred Bony'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Yıllık 1.5 milyon euro talep eden Bony ile pazarlıklar sürüyor.

30 yaşındaki golcü için Rizespor yönetiminin ilk girişimde bulunduğu öğrenilirken Wilfried Bony'nin de Rizespor'a gelmeye sıcak baktığı aktarıldı. Bonservisi elinde bulunan ve geçtiğimiz sezon Stoke City forması giyen Fildişi'li golcünün transferinin bitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Premiere Lig'de oynadığı 115 maçta 36 gol atmayı başaran tecrübeli golcü 10'da asist yapmayı başarmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 09:33
  1. Wilfred Bony
  2. Çaykur Rizespor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Horma Kanyonu'nu 15 bin kişi ziyaret etti
    1. Horma Kanyonu'nu 15 bin kişi ziyaret..
    2. Kendini bilmez Youtuber’a tepki yağdı!
    3. Haziranda sanayi üretimi azaldı
    4. Türk Telekom’un yerli yapay zeka..
    5. 111 kilo 820 gram eroin ele geçirildi
    6. Sanayi üretimi Haziran’da azaldı
    7. Vampire Facelift uygulamasıyla genç..
    8. Aksaray’da otomobil şarampole..
    9. Dışişleri Bakanlığı'ndan terör devleti..
    10. Edirne'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
    11. (Özel) Avcılar’da kaldırıma çıkan araç..
    12. BDDK'dan kredi işlemlerine ilişkin..
    13. Yerli yapay zekâ çözümleriyle fiberde..
    14. Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2..
    15. Kraliçe inciri üreticinin yüzünü..
    16. Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü..
    17. Aksaray’da minibüs ile kamyon..
    18. (Özel) ‘Asrın felaketi’nin izleri..
    19. Türk yönetmen Güney, ABD’de Hollywood..
    20. 5 şehre yeni Milli Eğitim Müdürü atandı
    21. Sudan'da aşırı yağmurlar yüzünden 46..
    22. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer..
    23. İHA'lar tespit etti! Efeler imha etti
    24. Başkan Geylani, içme suyu..
    25. Eş mezara, koca cezaevine
    26. Bayburt’ta kavurucu sıcaklar
    27. Denizli'de kaplumbağayı kurtarmak..
    28. Prag'ın hocasından Abdulkadir itirafı
    29. (Özel) Kirazlı köylüleri isyan etti:..
    30. Yaşlı şahıs otel odasında ölü bulundu
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    CHP'de sular durulmuyor! Parti binasında içki ve seks iddiası!
    CHP'de sular durulmuyor! Parti binasında içki ve seks iddiası!
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler