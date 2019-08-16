Çaykur Rizespor dünyaca ünlü forvet Bony'yi transfer ediyor! Çaykur Rizespor önümüzdeki sezona bomba gibi hazırlanıyor..

Çaykur Rizespor, bonservisi elinde olan ve adı sık sık Süper Lig kulüpleriyle anılan Wilfred Bony'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Yıllık 1.5 milyon euro talep eden Bony ile pazarlıklar sürüyor. 30 yaşındaki golcü için Rizespor yönetiminin ilk girişimde bulunduğu öğrenilirken Wilfried Bony'nin de Rizespor'a gelmeye sıcak baktığı aktarıldı. Bonservisi elinde bulunan ve geçtiğimiz sezon Stoke City forması giyen Fildişi'li golcünün transferinin bitmesine kesin gözüyle bakılıyor.



Premiere Lig'de oynadığı 115 maçta 36 gol atmayı başaran tecrübeli golcü 10'da asist yapmayı başarmıştı.

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