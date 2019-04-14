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"Çaykur Rizespor destan yazıyor"

- Kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır: "Çaykur Rizespor tüm unsurlarıyla bir destan yazıyor"- "Son iki haftada hakem hatalarından çok ciddi kayıplarımız oldu"

14 Nisan 2019 Pazar 13:17
"Çaykur Rizespor destan yazıyor"


RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'de sahasında Göztepe'yi 1-0 yenen Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, takımın tüm unsurlarıyla bir destan yazdığını söyledi.

Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göztepe maçının ilk yarısında üstün bir oyun sergilediklerini belirtti.

Maçın ikinci devresinde zaman zaman oyundan düştüklerini dile getiren Bakır, "Yine de birçok pozisyon yakaladık, 4-5 gol bulabilirdik. Göztepe maçında elde ettiğimiz galibiyet düşme potasından biraz daha uzaklaşmamızı sağladı." dedi.

Bu maçın geride kaldığına işaret eden Bakır, şunları kaydetti:

"Ligi mümkün olabilecek en iyi yerde bitirmek için çalışmaya devam edeceğiz. İkinci yarıya 12 puanla başlayan bir takım küme düşmenin ilk adayı olarak değerlendirilir. Çaykur Rizespor'un elde ettiği başarı hem devre arası transferine örnek olacak hem de ligin ilk yarısında başarısız olsa bile pes etmemek gerektiği inancının yayılmasına vesile olacak. Çaykur Rizespor tüm unsurlarıyla bir destan yazıyor. İki yıl önce ilk kez dillendirdiğimiz 'Birlikte başaracağız Rize' sloganı büyük bir kenetlenme oluşturdu. Futbol, taraftarla güzel. Büyük bir camiayız ve birlikte seviniyoruz."


- "Hakem kararları bu şehrin güven duygusunu sarsmıştır"


Göztepe maçını kazandıklarını ama bir yandan çok endişeli olduklarını dile getiren Hasan Yavuz Bakır, şu ifadeleri kullandı:

"Son iki haftada hakem hatalarından çok ciddi kayıplarımız oldu. Henüz Beşiktaş maçındaki skandal kararlar tazeliğini korurken dün oynadığımız Göztepe maçında iki net penaltımız es geçildi. Üstelik ilk yarıdaki pozisyona penaltı vermemek büyük bir skandal. İkinci penaltı da net. Penaltımız verilmediği gibi oyuncumuz cezalı duruma düştü. Başakşehir maçında oynayamayacak. Bir futbolcunun lidere karşı oynama imkanı gasbedildi. Takımımızın önemli hucum silahı lidere kaşı oynamayacak. Hakem hata yapar, bedelini camialar öder. Bu adil değil. Son iki haftada verilen kararlar bir şehrin güven duygusunu sarsmıştır."

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 13:17
  1. Çaykur Rizespor
  2. Futbol
  3. Hasan Yavuz Bakır
  4. Spor Toto Süper Lig

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