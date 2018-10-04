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Ekrem Yüce kimdir? Çaykur Genel Müdürlüğüne Ekrem Yüce atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan ve Resmi Gazete'de yer alan bir başka atama kararı ile ÇAYKUR Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Ekrem Yüce getirildi. Ekrem Yüce kimdir? Ekrem Yüce nereli ve kaç yaşında? İşte 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti Sakarya Milletvekili aday adayı olan Ekrem Yüce biyografisi

04 Ekim 2018 Perşembe 09:03
Ekrem Yüce kimdir? Çaykur Genel Müdürlüğüne Ekrem Yüce atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan ve Resmi Gazete'de yer alan bir başka atama kararı ile ÇAYKUR Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Ekrem Yüce getirildi. Ekrem Yüce kimdir? Ekrem Yüce nereli ve kaç yaşında? İşte Ekrem Yüce biyografisi.

Söz konusu atamalar 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 6'ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

Ekrem Yüce kimdir?

1954 yılında Sakarya’nın Geyve İlçesi Çengel Köyü’nde doğdu.İlk ve orta öğrenimini Pamukova’da bitirdi. Lise öğrenimlerini ise Kırklareli Atatürk Lisesi ile Adapazarı İmam-Hatip Okulunu bitirdi. Yüksek öğrenimini Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültür Teknik ve Makine Bölümünde Yüksek Mühendis olarak tamamladı.

Ekrem Yüce'nin daha önce çalıştığı kurumlar

Kırklareli, Erzurum ve Adana gibi illerimizde Diyanet Teşkilatı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü gibi kurum ve kuruluşlarda devlet memurluğu (1975 – 1978)Askerlik Hizmeti (Yedek Subay) (1985-1986) Adapazarı Merkez Belediyesi’nde Başkan Yardımcılığı Çaykur Araştırma Enstitüsü Teknoloji Kısım Müdürlüğünde Mühendis ve Çiftlik Çay Fabrikasında Kısım Müdürlüğü (1997 – 1998) Karadeniz Teknik Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Çay Eksperliği Bölümünde Okutman Adapazarı Erenler Belediye Başkanlığı (1999 – 2003) Çaykur Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdür (2003-2011)Rize Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Çay Eksperliği Bölümünde Okutman (2005 – 2011)Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (KAMU-İŞ) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği (2003 – 2011) Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Üyeliği, As Başkan, İkinci Başkan ve Başkan Vekilliği (2004 – 2011) Çaykurspor Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kulüp Başkanlığı (2004 – 2011) Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği (2009 – 2011) Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği (2006 – 2011) Türkiye Judo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve As Başkan (2007 – 2009) Çaykur Sosyal Dayanışma ve Kültür Vakfı Başkanlığı (2003 – 2011) Rize Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği (2003 – 2011) Rize İlinde Üniversite Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği (2003 – devam ediyor) Ulusal Çay Konseyi Yönetim Kurulu Üyeliği (2008 – 2011) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müşaviri 2011-2012)Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı (2012 –2018)12 Haziran 2011 tarihinde yapılan 24. Dönem Milletvekili Seçimleri için Sakarya’da AK Parti milletvekili aday adayları temayül yoklamasında Bin 74 oy alarak ikinci olan Ekrem Yüce 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti Sakarya Milletvekili aday adayı oldu ve AK Parti’den 6. Sıra Sakarya Milletvekili adayı gösterildi. Ekrem Yüce evli ve 2 çocuk babasıdır. 

 

 

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 09:03
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