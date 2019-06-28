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Çayırova’da ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine 9 mahallede ilaçlama çalışması başlattı.

28 Haziran 2019 Cuma 17:27
Çayırova’da ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine 9 mahallede ilaçlama çalışması başlattı.


Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mahallelerde başlatılan ilaçlama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Belirlenen program doğrultusunda mahallelerde gezen araçlar ilaçlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İlaçlama çalışmasında sokak ve caddeler sinekle mücadele kapsamında ilaçlanıyor. Çayırova halkının yaz aylarını sinek, böcek ve haşerat’ten uzak şekilde geçirmeleri için gezici araçlar tüm mahallelerde ilaçlama faaliyetlerini yaz ayı boyunca sürdürecek.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 17:27
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