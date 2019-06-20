0553 313 94 23

Çayırova’da engelliler yalnız değil

Çayırova’da yaşayan engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak, toplumsal, sosyal ve kültürel hayatta daha çok yer alabilmeleri amacıyla Çayırova Belediyesi tarafından hizmete sunulan “Engelli Koordinasyon Merkezi” hizmet ağlarını her geçen gün genişleterek çalışmalarını sürdürüyor.

20 Haziran 2019 Perşembe 12:23
Çayırova’da engelliler yalnız değil

Çayırova’da yaşayan engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak, toplumsal, sosyal ve kültürel hayatta daha çok yer alabilmeleri amacıyla Çayırova Belediyesi tarafından hizmete sunulan “Engelli Koordinasyon Merkezi” hizmet ağlarını her geçen gün genişleterek çalışmalarını sürdürüyor.


Engelli vatandaşların önündeki tüm engelleri kaldırmak ve gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak için Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin talimatlarıyla hizmetlerine yenilerini ekleyen Engelli Koordinasyon Merkezi (EKM), Nisan ve Mayıs ayında toplam 735 vatandaşa çeşitli konularda hizmet verdi. Engelli vatandaşlar ve yaşlılara danışmanlık veyönlendirme hizmetlerinin yanı sıra hasta yatağı, engelli çocuk ve yetişkin hasta bezi, ücretsiz ulaşım kartı, hastanelerden randevu temin etme, hasta refakati, evde bakım aylığı, 2022 maaşı, kimsesiz yaşlı ve engelli vatandaşların ev temizliği ve evde bakım, ihtiyaç sahiplerine engelli sandalyesi ve akülü araç hizmeti veren Çayırova Belediyesi, engelli vatandaşları sosyal yaşamda dahaaktif olmaları adında da çeşitli projelerle imza atıyor. İlçedeki kurum ve kuruluşlarla yapılan ortak çalışmalar neticesinde engelli vatandaşların sosyal yaşamlarına da dokunan Çayırova Belediye, sinemadan tiyatroya, kültür sanat etkinliklerinden spora, tarihi ve kültür gezilerinden toplumsal etkinliklere kadar her alanda hizmetlerden faydalanmalarına imkan sunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 12:23
  1. kültür
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail'deki Arap partiler seçime ortak listeyle katılacak
    1. İsrail'deki Arap partiler seçime ortak..
    2. Konsey üyesi generale 141 kez..
    3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    4. TEB Faktoring 7’nci kez "Dünyanın En..
    5. Eski Interpol Başkanı Mıng rüşvet..
    6. Galatasaray Çağlar Söyüncü'nün peşinde!
    7. Gezginler, Van’ın güzellikleri..
    8. Sahte temizleme yazılımı kurbanlarının..
    9. Alfa Romeo’da nakit avantajı
    10. Yüzmek için dereye girdi, cansız..
    11. Faydalı böceklerle ormanlar koruma..
    12. Annesini öldürdüğü iddia edilen..
    13. KYK yurt başvuruları ne zaman 2019
    14. Sattıkları uyuşturucu hapla 25..
    15. Yasak bitti yeni sezon açıldı
    16. Sanofi PharmUp sağlıkta yenilikçi..
    17. Binali Yıldırım: "Türklerin de..
    18. Vali Yazıcı Edremit’te yatırımları..
    19. Hidayet Türkoğlu: "İnşallah sorunsuz..
    20. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum..
    21. Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin..
    22. Adalet Bakanı Gül: "Hak ettikleri..
    23. ‘Rus Gelir Aşka’ Sahnelendi
    24. Giresunspor, 1 Temmuz'da topbaşı yapacak
    25. Araç motoruna sıkışan yavru kedi..
    26. Bartın’da motosiklet şarampole..
    27. “Türkiye’deki Sisi’lere yol açılır”
    28. "Yerli ve Milli Tıbbi Cihaz Strateji..
    29. Gaziosmanpaşa’da yaz spor okulları..
    30. Evinden çıkan tarihi eserler şaşırttı
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Erol Mütercimler'den Binali Yıldırım hakkında skandal sözler!
    Erol Mütercimler'den Binali Yıldırım hakkında skandal sözler!