0553 313 94 23

Çayırova Belediyesinde erken bayram

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, belediyede düşük ücretle çalışan işçilerin maaşlarına oransal olarak daha fazla artış imkanı sunan toplu İş sözleşmesini imzalayarak Kurban Bayramı öncesinde işçilerin yüzünü güldürdü.

02 Ağustos 2019 Cuma 09:50
Çayırova Belediyesinde erken bayram

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, belediyede düşük ücretle çalışan işçilerin maaşlarına oransal olarak daha fazla artış imkanı sunan toplu İş sözleşmesini imzalayarak Kurban Bayramı öncesinde işçilerin yüzünü güldürdü.


Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy ile toplu iş sözleşmesi imzaladı. Belediyede düşük ücretle çalışan personelin ücretlerini iyileştirmek ve işçiler arasında ve ücret adaletsizliğini gidermeyi amaçlayan toplu iş sözleşmesi imza töreni başkanlık makamında gerçekleşti. Sendika ile Toplu İş sözleşmesini imzalayan Başkan Çiftçi, “Hizmet İş sendikası ile işçilerimizin hepsini kapsayan güzel bir sözleşme oldu. İşçilerimizin adil ortamda çalışması için güzel bir çalışma yaptık ve imza altına aldık. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.


Hizmet İş Sendikası Kocaeli şube Başkanı İdris Ersoy ise enflasyondan doğan mağduriyete değinerek, “Çayırova Belediyesinde çalışan işçilerimizin 2018 enflasyon farkından doğan mağduriyetini en üst seviyede giderecek bir çalışma yaptık ve imza altına aldık. Güzel bir çalışma oldu. Belediye başkanımıza işçilerimiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Düşük ücret alan personele oransal olarak daha fazla artış imkanı sağlayan sözleşmeye yansıyan ücret artışları işçilerin Temmuz maaşları ile birlikte hesaplarına yatacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 09:50
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ‘Afet ve Acil Durumlara Müdahalede Kapasite Paylaşımı’ protokolü imzalandı
    1. ‘Afet ve Acil Durumlara Müdahalede..
    2. Suriyeli de yasalara uyacak
    3. Serebral palsili Ebrar kitabının..
    4. Başkan Faruk Özlü her hafta iki..
    5. KOM’dan dev operasyon: 67 kişi..
    6. 5 bin yeni arabulucu göreve başlayacak
    7. Seçer. “MESKİ’yi çok daha ileri..
    8. Sarp kayalıklarda hasta kurtarma..
    9. "İlk 11'de yer almak için çok..
    10. TCMB'den repo ihalesi
    11. Başvurular resmen başladı! Son tarih..
    12. Kuzey yarım kürede ısı dalgaları buzul..
    13. "Kardelen"in öğretmenlik hayali yarım..
    14. Batı’nın özgürlüğü örtüye kadar
    15. Türk ambalaj devi ABD ve Kanada..
    16. İSKİ'de toplu istifa! Üst yönetim..
    17. Davutoğlu'yla ilgili yeni iddia! Parti..
    18. Sakal bakımında dikkat edilmesi..
    19. İnternette indirme hızı yüzde 28,5..
    20. Yeni Malatyaspor, UEFA'da hedefine bir..
    21. Toprak Razgatlıoğlu, Kawasaki takımı..
    22. "Merih Demiral kalbinin güzelliğini..
    23. Özel sporcudan altın madalya
    24. Kamu bankaları konutta vadeleri 180..
    25. Güney Koreli endüstri devinden..
    26. Kişi başına tasarruflar 16 bin liraya..
    27. Yemen’de füze ve intihar..
    28. Avrupa borsaları
    29. Başkan Oprukçu: "Ereğli’de huzurun..
    30. Satılan her 100 konuttan 4'ünü..
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı!
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı