Çayırhan’da trafik kazası: 1 yaralı Ankara’nın Nallıhanilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ankara’nın Nallıhanilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nalıhan’ın Çayırhan Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Ankara-Nallıhan yolunda Ankara istikametindeki 05 DU 2234 plakalı araç Çayırhan girişinde sürücünün araç hakimiyetini kaybederek bariyerlere vurup takla attı. Kimliği öğrenilemeyen kazada yaralanan sürücü 112 ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak Beypazarı devlet Hastahanesine sevk edildi.

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