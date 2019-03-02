Çayırhan Park Termik Santralinde göçük:3 yaralı Nallıhan Çayırhan park termik santralinde meydana gelen göçükte 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Nallıhan Çayırhan park termik santralinde meydana gelen göçükte 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Nallıhan’ın Çayırhan mahallesinde bulunan park termik maden santralinin Hsektöründe göçük meydana geldi. Meydana gelen göçükte 1 mühendis ve 2 işçi yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan hastaların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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