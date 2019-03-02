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Çayırhan Park Termik Santralinde göçük:3 yaralı

Nallıhan Çayırhan park termik santralinde meydana gelen göçükte 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

02 Mart 2019 Cumartesi 08:19
Çayırhan Park Termik Santralinde göçük:3 yaralı

Nallıhan Çayırhan park termik santralinde meydana gelen göçükte 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı.


Nallıhan’ın Çayırhan mahallesinde bulunan park termik maden santralinin Hsektöründe göçük meydana geldi. Meydana gelen göçükte 1 mühendis ve 2 işçi yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan hastaların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 08:19
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