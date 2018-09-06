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Sel uyarısı yapılmıştı! Sarıyer'de Çayırbaşı Tüneli kapandı

Meteoroloji tarafından sel baskını ve şiddetli yağmur uyarısı yapılan İstanbul Sarıyer'de, şiddetli yağışlar sonucu Çayırbaşı Tüneli kapandı.

06 Eylül 2018 Perşembe 11:46

Marmara Bölgesi'nde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi, yağışların Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul'un doğusu ve boğaz çevresinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinde, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların bölgenin doğusunda (Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul'un doğusu ve boğaz çevresi) kuvvetli (21-50 kg/m2) olması öngörülüyor.
Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta, yağış anında kuvvetli olarak eseceği öngörülen bölgede, belirtilen illerde kuvvetli yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

 

SARIYER İÇİN SEL UYARISI

Meteoroloji'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada ''Son radar ve uydu görüntüleri ve gerçekleşen yağışlar dikkate alındığında İstanbul'un Sarıyer ilçesinde sel riski bulunmaktadır. Söz konusu ilçede köprü, menfez vb. yapılarda, derelerin yan kollarının birleşim yerlerinde ve akış güvenliğinin kritik olduğu noktalarda meydana gelebilecek taşkınlara karşı vatandaşlarımızın, ilgili kurum ve kuruluşların hazırlıklı ve dikkatli olması önem arz etmektedir'' denildi.

ÇAYIRBAŞI TÜNELİ KAPANDI

Sarıyer'de etkili olan yağış nedeniyle Çayırbaşı Tüneli kapandı. Araçlar sahile yönlendirildi ve sahile gidişlerde yoğunluk oluştu.

Çalışmaların ardından tünel yeniden trafiğe açıldı.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 11:46
  1. Yalova
  2. Sakarya
  3. Kocaeli
  4. İstanbul
  5. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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