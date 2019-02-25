Çaydamar esnafı Alan’a yol çilesini anlattı, destek sözü verdi

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı Ömer Selim Alan, Çaydamar Mahallesi esnafını ziyaret etti. Esnaflar, “Müşteriler bozuk yol sebebiyle aracını tamire bile getirmiyor” diyerek Alan’a destek sözü verdi.

AK Parti Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, belediye meclis üyesi adayları, il genel meclisi üyesi adayları seçim ziyaretlerine İl Özel İdaresi Ek binasından başladı.

‘Köy yolları mahallelerden daha iyi’

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Demirtaş’ın da eşlik ettiği ziyarette kurum çalışanlarıyla tek tek görüşen Alan, 31 Mart seçimleri için destek istedi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Sertaç Yavuz ile de görüşen heyet, asfaltlanan köy yolları için kendilerine teşekkür etti. Yavuz , “Biz devletimizin verdiği imkanları sonuna kadar kullanıyoruz” diye konuştu.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan da “Köy yollarımız mahalle yollarımızdan daha iyi. Devletimizin verdiği imkanları doğru bir şekilde kullanarak çalışıyorsunuz. Sizlere bir vatandaş olarak teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Çaydamar esnafı Alan’a yol çilesini anlattı

İl Özel İdaresi kurum ziyareti kapsamında işçilerle de görüşen Belediye Başkan Adayı Ömer Selim Alan ardından Çaydamar Mahallesi ziyaretlerine başladı. Esnaflar ile tek tek görüşen Alan, vatandaşların taleplerini dinledi.

Kaportacı esnafı ise müşterilerin bozuk yol sebebiyle gelmemesine dert yanarak Alan’a destek sözü verdi. Esnaflar, “Şu yollar yüzünden insanlar aracına vida attırmaya bile gelmiyor. Hatır gönül için gelen müşterilerimiz var. Yoksa normalde bu yola araba vurulmaz” diye konuştular.

“Sorunlar artık çığ gibi olmuş”

Her mahallede olduğu gibi Çaydamar Mahallesi’nin de en büyük sorunun yol olduğuna dikkat çeken Ömer Selim Alan, “Öncelikle özel idaremizin ek binasındaki çalışanlarımızı, hemşerilerimizi ziyaret ettik. Desteklerini rica ettik. Şimdi de yürüyerek Çaydamar esnafımızı ziyaret ediyoruz onların dertlerini dinliyoruz. Zaten onların bir şey söylemesine gerek yok, yol yürürken herşeyi görüyoruz. Her mahallemizde olduğu gibi vatandaşlarımızın en büyük derdi tabi ki yol. Esnaflarımız bundan çok dertli. Derenin ıslahı ile ilgili şikayet var. Talepleri var. Sorunlar artık çığ gibi olmuş artık değişim şart. Zonguldak’ta insanlarımız artık değişim istiyor. Biz değişim istiyoruz. Artık Zonguldak hizmet istiyor. Bağıra bağıra da hizmet çağırıyor. Ben 31 Mart günü bu seçimi çok rahat şekilde kazanacağımızı ve vatandaşlarımızın derdine derman olacağımızı düşünüyorum. Kimi görürsek 7’den 70’e artık çalışacak, çalışkan genç, dinamik kadroların gelmesini istiyor. Böyle bir başkan, böyle bir ekip istiyor. Biz de böyle bir ekip kurduk. Ben Zonguldak’a ve hemşerilerimize güveniyorum. Zonguldak bu şansı çok iyi değerlendirecek. 31 Mart’ta bizi oraya gönderecek ki biz de vatandaşlarımıza söz veriyoruz. Hiç durmadan çalışarak vatandaşlarımızın yüzünü güldürmeye söz veriyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 Mart’ta Zonguldak’ta

Dr. Ömer Selim Alan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 Mart günü Zonguldak’a geleceğini ifade ederek, “4 Mart Pazartesi günü Cumhurbaşkanımızın Zonguldak’ta olacağı söyleniyor. Ama tabi bunu zaten il başkanım ve ilçe başkanım net açıklar. Bize şu ana kadar gelen bilgi o. Cumhurbaşkanımızı 4 Mart’ta Zonguldak’ta ağırlayacak olmanın heyecanı içerisindeyiz” diye ifade etti.

“Sürecin başkandın beri hassas davranıyoruz”

Ömer Selim Alan, “Biz kendisini kastederek yada bir başka partinin adayını kastederek böyle bir şey söylemedik. Ben il başkanım, ilçe başkanım, teşkilatlarım bu sürecin başından beri çok hassas davranıyoruz. Hiçbir parti ve hiçbir partili adayı hakkında yorum yapmıyoruz. Söylemde bulunmuyoruz. Ben onu kendi projelerim için söyledim. Bizim niyetimiz kendi yaptıklarımızı anlatmak. Yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatıyoruz. Diğer adayların da Allah yollarını açık etsin” şeklinde konuştu.

“Bu eziyeti bu insanlara yapanın sokağa bile çıkamaması gerekiyordu”

AK Parti Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan ise “İl Özel idaresi ve Çaydamar’daki esnafımızı ziyaret ediyoruz. Başkanım kendi yaptığı projeleri anlatıyor ama biz 5 yıldır da aynı zamanda meclis üyeliği de yapıp arkadaşlarla beraber çalıştık. Çok ilginç bir enstantane yaşandı. Bir dolmuşçu aniden frene basıp camı açtı, ‘Bizi bu yollardan kurtarın’ dedi. Bu yollar 5 yıldır böyle. 5 yıldır neredeydiniz? Şimdi bu millete ne anlatacaksınız. Zaten yapamayanlar şimdi yapacağız iddiasıyla çıkıyorlar. Denenmiş olanlar için bir daha deneyin diyorlar. 2014’te buna da sebep olanlar da gelin biz daha iyi yaparız diyorlar. Vatandaş bunu çok iyi değerlendirecektir. Perişan bir vaziyet var. Bu insanlara yakışmıyor. Bu eziyeti bu insanlara yapanın sokağa bile çıkamaması gerekiyordu aslında. Biz vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Kurtar bizi dediler, kurtaracak olan bu işlerde çalışacak olan gece gündüz çalışıp vatandaşlarımızı kurtaracak olan adayımıza oy istiyoruz. Yapamayanlara da bu milletin sormasını istiyoruz” diye ifade etti.