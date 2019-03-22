Çayda erkek cesedi bulundu Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki Kocaçay’da erkek cesedi bulundu.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki Kocaçay’da erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ada Mahallesi’nde çayın üstündeki köprüden geçen kişi, suda ceset olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin yaklaşık 4 aydır suda bulunduğu tahmin ediliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.