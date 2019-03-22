Çayda erkek cesedi bulundu
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki Kocaçay’da erkek cesedi bulundu.22 Mart 2019 Cuma 16:18
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki Kocaçay’da erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Ada Mahallesi’nde çayın üstündeki köprüden geçen kişi, suda ceset olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin yaklaşık 4 aydır suda bulunduğu tahmin ediliyor.
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