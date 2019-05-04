‘Çaycumalılar Buluşuyor’un dördüncüsü gerçekleşti

Çaycuma Kaymakamlığı’nın katkıları ve Çaycuma Belediyesi’nin ev sahipliği ile her yıl gerçekleştirilen Çaycumalılar Buluşuyor’un dördüncüsü gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde belediye önünde toplanan Çaycumalılar ve Çaycuma sevdalısı katılımcılar Atatürk anıtına kadar bando eşliğinde yürüdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı tarafından anıtın önüne çelenk sunuldu. Çaycumalılar Buluşuyor programına, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, GMİS Başkanı Hakan Yeşil, CHP İl Başkanı Hakkı Güney, eski Devlet Bakanı Hasan Gemici, CHP Zonguldak eski Milletvekili Ali İhsan Köktürk, Çaycuma ve Çevre Köylerini Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu, Belde belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire müdürleri, İlçe dışında gelen misafirler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İstasyon caddesinden kortej yürüşü ile Uğur Mumcu Caddesi’ndeki müze evine kadar yüründü. Müze evinin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Kantarcı ile protokol kurdele kesimi gerçekleşti. Akabinde seka belediye çay bahçesinde katılımcılara öğle yemeği ikram edildi.

Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi’nde devam eden programın açılış konuşmasını Çaycuma ve Çevre Köylerini Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu gerçekleştirdi. Çiloğlu, “Önceki buluşmalarımızda gelen dostlarımız bölgemize bir sürü katkılar verdiler ve ufkunu açmada yardımcı oldular. Ama bizim ihtiyacımız olan şey bölgemiz adına birlik ve beraberlik nitelikli insanlardan bu bölgeyi harmanlayıp, hak ettiği en iyi yere getirmek. Ben gördüğüm bu tabloda birlik ve beraberliği görüyorum. Önce Çaycuma’dan Zonguldak ’a oradanda ülkemize yayılmasını diliyorum”dedi.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı yaptığı konuşmasında, “Hepimiz bir yerlerden bir yerlere savrulup duruyoruz. Doğduğu yerden ayrılmayan hiç kimse yoktur. Almanya’da çok sayıda Çaycumalı var. Türkiye’nin muhtelif yerlerinde de Çaycumalılar mahalleleri oluşmaya başladı. Diğer taraftan Çaycuma ile bağı olan insanlar var. Çağın getirdiği hız da bu hareketi kolaylaştırıyor. Bu tabloda hepimiz bir yerlere koşturuyoruz. Böyle hep beraber bir araya gelmek benim hayrımı en önemli eşiklerinden biri. Bu buluşmalarda güzel sonuçlar elde edelim. Bu değerli insanların birikimlerinden, tecrübelerinden yararlanalım. Kendini Çaycumalı sayan herkes bu etkinliğe katkı versin. Bu buluşmaların devam edeceğine dair inancım benim umutlandırıyor. Bir yıl boyunca bu sinerjinin devam edip, bağların kopmamasını, Çaycuma’ya yeni şeyler katmak için çabalarınızı istiyorum”diye konuşarak belediyenin hayata geçirmeyi düşündüğü Deneme Bilim Merkezi için destek istedi.

"Akıllarımızı, yüreklerimizi Çaycuma için buluşturuyoruz"

Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli’de çok güzel bir ilçede yaşadığını belirterek “Bazen içindeyken farkına varamıyoruz ama özellikle gurbetteki Çaycumalılarımız, Çaycuma’nın değerini bizlerden daha çok iyi anlıyor ve biliyorlardır diye düşünüyorum. Doğasıyla, yapısıyla her şeyi ile çok güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. İhtiyacımız olan şey bu güzelliklerden enerji ortaya çıkararak, Çaycuma’ yı daha güzel yerlere taşımak için çaba harcamasıdır.

Bugün bu etkinliğe gelme amacımız bir taraftan memleket özlemini gidermek bir taraftan da böyle bir sinerjiyi ortaya çıkartarak ‘Çaycumamıza ne yapabiliriz?’ düşüncesi ve gayreti içerisinde olmak olması lazım. Çaycuma öyle bir ilçe ki 10 yıl öncesine göre hem daha iyi 10 yıl sonrası şimdikinden daha iyi olacak. Bu güzel etkinlik Çaycuma’nın zenginliğini, potansiyelini bir araya getirecek etkinlik olsun. Somut sonuçları da ortaya çıkarıp güzel neticeleri ortaya çıkarabileceğimiz güzel bir etkinlik olsun diyorum. Katılım sağlayan, Çaycuma dışından gelen Çaycumalılara, ilçemizde yaşayan Çaycumalılara ve kendisini benim gibi Çaycumalı hisseden herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

CHP Zonguldak eski Milletvekillerinden Ali İhsan Köktürk’ün konuşmasının ardından eski Devlet Bakanı Hasan Gemici şunları ifade etti; “Güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Anadolu’da çok güzel yerler var. Bir bakıyorsunuz bir bölgede ekonomik ve sosyal bşr gelişme oluyor. Bi adan nüfus artışı oluyor. Belli bir süre sonra orası yaşanmaz hale geliyor. Dolayısı ile bu tür Çaycuma gibi yerlerin geleceğinin hazırlanması gerekiyor. Burada ya bir mühendis elinin eğmesi için Bülent Kantarcı’ya oy verilmesini istemiştik. Kendisi bizi mahcup etmedi. Çaycuma’da çok başarılı işler yapıyor. Çaycumalılar Buluşuyor toplantıları bana göre sosyal sermayedir. İlçe dışında yaşayan Çaycumalıları senede bir gün buraya getirmek, onun vizyonundan yararlanmak hem Çaycuma, hem o yüzden için önemlidir” dedi.

Kent Konseyinin hazırladığı kısa skeç izleyenleri kahkahaya boğdu.

Prof. Dr. Tarık Şengül ‘Değişen Dünyada Yerel Dayanışma’ konulu forum ile ve Prof. Dr. Övünç Ahmet Ercan tarafından ‘Dışarıdan Bir Gözle Çaycuma’ konulu forum gerçekleştirildi.