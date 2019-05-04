Çaycumalılar 4’üncü kez buluştu

Çaycuma Belediyesi “4’üncü Çaycumalılar Buluşuyor” etkinlikleri kapsamında bu yıl “Çaycuma Ödülleri” sahiplerine verildi. Gelenekselleştirilmesi amaçlanan ödüllerin, bu yıl, “Kamu Görevlisi” dalında Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen’e, “Eğitim-Kültür” alanındaysa Eğitimci-Yazar Hamit Kalyoncu’ya ödüller verildi.

Çaycuma Ödülleri 2019 Kamu Görevlisi Ödülü’ne değer bulunan Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli’ye verilen ödülün gerekçesinde, “Beş yıla yakın zamandır yürüttüğü Çaycuma Kaymakamlığı görevi sırasında, kamu kurumlarının en üst düzeyde eşgüdümle uyum içerisinde çalışması için büyük çaba harcadı. Başarılı çalışmalarıyla kamusal hizmetlerde vatandaş memnuniyetini yükselterek huzur ve gönenç içinde yaşanan bir ilçe ortaya çıkardı. Başta eğitim, güvenlik, sağlık olmak üzere birçok alanda kamu hizmetlerinin niteliğini artırdı, kentin kültürel gelişimi için değerli hizmetlerde bulundu. Köylere götürülen hizmetlerde standartları yükselterek, ilçeyi, yaşam kalitesi sürekli artan bir kent haline getirdi. Tüm bu çalışmaları nedeniyle Çaycuma Belediyesi tarafından ‘Çaycuma 2019 Kamu Görevlisi Ödülü’ne değer bulunarak ödülünü Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı verdi.

Kamu Görevlisi alanında ödüle değer bulunan diğer isim de Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen oldu. Özen’e verilen ödülün gerekçesinde, “Beş yıldır yürüttüğü İlçe Jandarma Komutanlığı görevi sırasında, Çaycuma’nın asayişiyle kamu güvenliğinin sağlanmasında üstün başarı göstererek ilçemizin huzurlu bir kent olmasını sağladı. Kamunun gülen yüzü oldu, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarla da sıcak ilişkiler geliştirerek kent dayanışmasının artırılmasına önemli katkılar sundu. İlçenin fahri kültür görevlisi olarak pek çok kültürel etkinliğin gerçekleşmesini sağladı. Yorulmak bilmez gayretlerle sayısız kültür hizmetinin yerine getirilmesine öncülük etti, Çaycuma’ya önemli eserler kazandırdı. Tüm bu çabaları nedeniyle Çaycuma Belediyesi tarafından ‘Çaycuma 2019 Kamu Görevlisi Ödülü’ne değer bulunarak ödülünü eski Devlet Bakanı Hasan Gemici verdi.

2019 yılı Eğitim-Kültür Ödülü’ne değer bulunan Hamit Kalyoncu oldu. Kalyoncu’ya verilen değerin gerekçesi ise "Bu topraklarda doğmuş, büyümüş bir aydın, eğitimci ve kültür insanı olarak Çaycuma’nın folkloru, kültürel birikimi, tarihi, dil özellikleri üzerine ilk bilimsel çalışmaları yaptı. Çaycumalılık ruhu ve bilincinin oluşturulması, ilçenin kültür değerlerinin ortaya çıkarılması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için uzun soluklu çalışmalar yaptı.Bu alanda bir ömre yayarak harcadığı çabalarla elde ettiği sonuçları hiçbir karşılık beklemeden herkesle paylaştı. Birleştirici kişiliği, kucaklayıcı tavrı ve engin Çaycuma sevgisiyle hepimizin ağabeyi, fikri önderi oldu. Yaşamını kazandığı öğretmenlik mesleği sırasında öğrencilerinin yurt ve insan sevgisiyle yetişmesi için yoğun çaba harcadı, tutarlı yaşamıyla onlara örnek oldu. Tüm bu çabaları nedeniyle Çaycuma Belediyesi tarafından ‘Çaycuma 2019 Eğitim Kültür Ödülü’ne değer bulunarak Kalyoncu’ya ödülünü CHP Zonguldak İl Başkanı Hakkı Güney verdi.

Topluca hatıra fotoğrafı çekilerek ödül töreni son buldu