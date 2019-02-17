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Çaycuma’da ’Vasiyet’ birinci bölümü sunuldu

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde Okan Onur rüzgarı esti.

17 Şubat 2019 Pazar 15:43
Çaycuma’da ’Vasiyet’ birinci bölümü sunuldu

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde Okan Onur rüzgarı esti.


Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi’nde Atatürk Düşünce Derneği(ADD) Yönetim Kurulu Başkanı Okan Onur, ‘Vasiyet’ adlı muazzam bir sunum gerçekleştirdi. İlk bölümü gerçekleşen programa katılanlar arasında Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Kent Konseyi Başkanı Berna Çimsalan Özyurt, Çaycuma ADD Şube Başkanı Zeki Saim Oral, Zonguldak Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği Başkanı Bayram Cura, Saadet Partisi Başkanı Engin Zeren ve Çaycuma Belediye Başkan Adayı Vedat Başoğlu, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Onur’un tek başına sergilediği ‘Vasiyet’ adlı sunum da Mustafa Kemal Atatürk’e dair bilinmeyen yönleri anlattı. Fon müzikleri ve fotoğraflarla yapılan sunumda izleyiciler duygusal anlar yaşadı. Programın sonunda Belediye Başkanı Kantarcı teşekkür çiçeği verirken, ADD Çaycuma Şube Başkanı Oral, Okan Onur ’a plaket takdim etti. Onur, duygularını dile getirerek, " Bu akşam Atatürk’ün hayatını anlatırken sürç-i lisan ettiysem affola. İnşallah ikinci pogramda daha çok Mustafa Kemal aşıklarıyla daha güzel programlarda buluşmak üzere iyi ki varsınız. Bu akşam geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgi ve saygılarımla" diyerek salonu selamladı.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 15:43
  1. fotoğraf
  2. sergi
  3. sanat

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