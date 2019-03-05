0553 313 94 23

Çaycuma’da mazgal hırsızlığı : 2 gözaltı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde belediyeye ait mazgal kapaklarını çaldıkları öne sürülen 2 kişi yakalanarak göz altına alındı.

05 Mart 2019 Salı 12:48
Çaycuma’da mazgal hırsızlığı : 2 gözaltı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde belediyeye ait mazgal kapaklarını çaldıkları öne sürülen 2 kişi yakalanarak göz altına alındı.


Edinilen bilgiye göre Çaycuma ilçesi Yeni mahalle de belediyeye ait olan demir mazgalların çalındığını görenler olayı polise bildirdi. Ekipler, olay yerinde bulunan 67 EN 109 plakalı ait araçta bulunan S.S. ile V.S. isimli şahısları gözaltına aldı. Şüpheli şahıslar verdikleri ifade de mazgalları tanımadıkları bir şahıstan para karşılığında aldıklarını söyledi.


Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Halterde 7 madalya
    1. Halterde 7 madalya
    2. MÜSİAD Gaziantep’te yeni dönemin ilk..
    3. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    4. "CHP'nin PKK'ya yaptığı taşıyıcı..
    5. 10 yılda kazanacağı parayı, 1 yılda..
    6. “Hipertansiyon en ciddi ölüm..
    7. Kırşehir Belediyesi, barınak projesine..
    8. Bursagaz, çalışanlarının yenilikçi..
    9. MaviBahçe’ye “Alışveriş Merkezleri..
    10. "Zeytin Dalı Sınır Kapımız hazır"
    11. Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz..
    12. Filistinli öğrenciler, Rektör..
    13. Bilecik’e 15’inci akıllı durak..
    14. Ünlüler çocuklar için Mardin’de el ele
    15. Aydın’ın sultanları tarih yazmak için..
    16. Ruhsar Pekcan açıkladı! Haftaya başlıyor
    17. Malezya Uluslararası Ceza Mahkemesine..
    18. Kiraladıkları evlerde uyuşturucu..
    19. Şahinler Holding’den tenise 50 milyon..
    20. Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci:..
    21. Talat Papatya’dan sağduyu çağrısı
    22. Kılıçdaroğlu: İnanç Allah ile kul..
    23. "Güzide kulübümden bu şekilde..
    24. Amedspor'dan jiletli futbolcu hakkında..
    25. Avustralya'daki yangınlar
    26. ABD'den Lübnan'a sürpriz ziyaret
    27. Kredi çekmek için bankaya giden adama..
    28. MHP Genel Başkanı Bahçeli:..
    29. Trafik kazasında hayatını kaybeden..
    30. Süleyman Soylu:CHP, İYİ Parti,..
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar