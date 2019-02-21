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Çaycuma’da ‘Kodla Zonguldak’ tanıtım toplantısı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise Müdürleri ile Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerine yönelik, Oktay Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi toplantı salonunda “Kodla Zonguldak” projesi ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

21 Şubat 2019 Perşembe 16:22
Çaycuma’da ‘Kodla Zonguldak’ tanıtım toplantısı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise Müdürleri ile Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerine yönelik, Oktay Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi toplantı salonunda “Kodla Zonguldak” projesi ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Zonguldak Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Üçler Sarıkaya, "Zonguldak Kodluyor" Projesi Koordinatör Yardımcısı Berna Başeğmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cengiz Yılmaz, Anaokulu İlkokul, ortaokul ve lise müdürleri ile bilişim teknolojileri öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını Zonguldak Vali Yardımcısı Turgut Subaşı yaptı.


Robotik- Kodlama Projesi ile birlikte DYNED İngilizce Dil Eğitim Sisteminin de birlikte yürütüleceğinin altını çizen Zonguldak Vali Yardımcısı Turgut Subaşı konuşmasında projenin önemine değinerek, "Çağımız bilgi ve teknoloji çağıdır, eğer sahip olduğunuz bilgiyi teknolojiye çeviremiyorsanız, dünya ile rekabet etme şansınız da olamaz. Ülke olarak katma değeri yüksek teknolojik ürünler üretmeliyiz. Hem bilgi üreteceğiz hem de sahip olduğumuz bilgiyi teknolojiye dönüştürmeliyiz. "Kodla Zonguldak" projesi ile ilimizde bunlar hedeflenmektedir" şeklinde konuştu.


Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli de proje ile ilgili yaptığı konuşmada "Öğrencilerimizi geleceğe hazırlayacak, teknolojiyi tüketen değil, üreten bir öğrenci nesli yetiştirmek bu projede ki öncelikli amacımız olmalıdır ve bizde önümüzde ki dönemlerde okullarımızda bunu gözeterek projeyi yaygınlaştıracağız. Ayrıca “Kodla Zonguldak” Projesi kapsamında merkez ve köy ayrımı gözetmeden bütün öğrencilerimize temel kodlama eğitimi vermeyi ve çocuklarımızın kod okur yazarı olmaları konusunda gayret sarf edeceğiz. Bu projeye gerek velilerimiz gerekse Çaycumalı hayırsever vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarınca destek verileceğini biliyor şimdiden katkı sağlayacak herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Toplantı İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Üçler Sarıkaya’nın yaptığı sunumla Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise Müdürleri ile Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerine "Kodla Zonguldak" projesini tanıtımıyla devam etti. Toplantı sonrası idareci ve öğretmenlere proje ile ilgili tanıtım kitapçığı dağıtıldı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 16:22
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