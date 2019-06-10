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Çaycuma’da kıraathane ve lokallerin kapanış saatleri değişti

Zonguldak ilinde kıraathane ve lokallerin kapanış saatleri değişti.

10 Haziran 2019 Pazartesi 14:21
Çaycuma’da kıraathane ve lokallerin kapanış saatleri değişti

Zonguldak ilinde kıraathane ve lokallerin kapanış saatleri değişti.


Zonguldak genelinde gece 12’ye kadar kıraathanelere, lokallere ise gece 01.00’e kadar müsaade edildi. Çaycuma ilçesi bu kurallara uymadı. Çaycuma ilçesin de kıraathanelerin gece 2’ye kadar, lokallerin ise gece 3’e kadar açık olması vatandaşı şaşırttı. İçkili İstiharat ve Eğlence Yerlerinin yaklaşık 2 ay önce saatleri değişti. Özellikle lokallerin yoğun olduğu istasyon mahallesinde vatandaş çileden çıktı. Gece 3’e kadar lokallerin açık olmasına tepki gösteren vatandaşlar dan bazıları sabah işe gittiklerini, çocuklarının uyuyamadığından bunun yanı sıra alkol satışları yüzünden huzursuz olduklarını belirtti. Böyle mekanların geç saatlere kadar açık kalmasına tepki gösteren halk emniyeti arayarak şikayetçi olmak zorunda olduklarını belirtti. Ayrıca saatlerin ileri zaman dilimine alınması çevrede kahve açılışlarının artışına neden oldu.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 14:21
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