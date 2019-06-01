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Çaycuma’da Kadir Gecesi özel programı

Çaycuma İlçesi Pehlivanlar mahallesinde bulunan Siteler Camiinde, Kadir Gecesi münasebetiyle İlçe Müftüsü tarafından özel program gerçekleşti.

01 Haziran 2019 Cumartesi 13:43
Çaycuma’da Kadir Gecesi özel programı

Çaycuma İlçesi Pehlivanlar mahallesinde bulunan Siteler Camiinde, Kadir Gecesi münasebetiyle İlçe Müftüsü tarafından özel program gerçekleşti.


Siteler Cami’nde İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş’in konuşmacı olarak katıldığı programa çok sayıda vatandaş katıldı. Kadir Gecesi Siteler camii Din görevlisi Olcay Verimli ve merkeze bağlı din görevlileri tarafından okunan Kur’an-ı Kerim ve ilahilerin ardından İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş’in sohbeti ile devam etti. İlçe Müftüsü Ermiş; "Kadir Gecesi her Ramazan ayında gelir. Kadir Gecesinin değeri ise Kur’an-ı Kerim’in ilk o gece indirilmeye başlanmasındandır. Kadir Gecesi, üç ayların sonuncusu olan ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rastlamaktadır. Kur’an-ı Kerim’de Kadir Gecesinin önemini dile getirdi.


Çaycuma’da Kadir Gecesi münasebetiyle Merkez Yeni Cami’de başlayan Siteler Cami’nde devam eden gece Perşembe beldesi Merkez Camiinde yüzlerce kişinin katılımı ile devam etti. Gecenin finali Karapınar Merkez Cami’nde sahur programı ile son buldu. Gecenin sonunda İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş; "Duygusal ve manevi anlamda özel anların yaşandığı bu güzel akşamda Rabbimize dua, Efendimize salat ve selamlarımızı ifade ettik. Rabbim bizleri bir daha ki Kadir Gecesinde de buluştursun" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 13:43
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