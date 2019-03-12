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Çaycuma’da İstiklâl Marşı ve Mehmet Akif Ersoy anıldı

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde sabah saatlerinde 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy ’u anma programı Atatürk heykelinin önünde çelenk koyma ile gerçekleşti.

12 Mart 2019 Salı 17:16
Çaycuma’da İstiklâl Marşı ve Mehmet Akif Ersoy anıldı

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde sabah saatlerinde 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy ’u anma programı Atatürk heykelinin önünde çelenk koyma ile gerçekleşti.


Oktay ve Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ve sunumunun Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, İlçe Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça, Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen, Askerlik Şubesi Başkanı Teğmen Mükerrem Yusufoğlu, Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı, CHP Partisi İlçe Başkanı Şeref Köktürk, STK temsilcileri, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaş katıldı.


Programda konuşan Oktay ve Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi Müdürü İlker Okumuş, İstiklal Marşımızın kabulünün 98’inci yılını kutladıklarını belirterek, "Vatan ve millet sevgisinin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının en güzel ifadesidir. İstiklal Marşı destanı bize armağan eden milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ideal bir öğretmen, branşına hakim bir veteriner, cesur bir gazeteci, kurtuluş savaşında iyi bir asker, Türk gencine ufuk çizen bir politikacıdır. İstiklal Marşı Kurtuluş Savaşı’nın en elemli ve en buhranlı günlerinde yazılmıştır. İzmir gitmiş , Bursa düşmüş , Afyon kaybedilmiştir. Düşman orduları 1. İnönü Zaferi ile durdurulmuşsa da Türk yurdunun her yanında işgaller süre gelmektedir ve Türk milleti tarihinin en karanlık günlerini yaşamaktadır. Mehmet Akif Ersoy o zamana dair duygularını sonradan şöyle ifade etmiştir. O günler ne samimi, ne heyecanlı günlerdi. Fakat bir gün bile ümidimizi kaybetmedik, asla yeise düşmedik. Zaten başka türlü çalışabilir miydik? Ne topumuz vardı, ne tüfeğimiz.. Fakat imanımız büyüktü. O şiir, milletin o günkü heyecanının bir kıymetli hatırasıdır. O şiir bir daha yazılamaz. Onu kimse yazamaz. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri yaşamak lazım. Nitekim İstiklal Marşı "Korkma!" diyerek başlar. Bu, en olumsuz durumlarda dahi ümitli kalabilmenin bir ifadesidir. Çünkü esaret de ümitsizlik de bize yakışmaz. Milletimizin hür yaşama azmi ve aşkı Mustafa Kemal gibi eşsiz bir liderin başkanlığında bizlere yeni ufuklar açtı. Ezelden beridir hür yaşamış ve bundan sonra da yaşayacak olan milletimiz vatanına ve istiklaline yönelmiş olan bu çılgınca ve hayasızca saldırılara elbette boyun eğmedi. Osman Zeki Üngör’ün İstiklal Marşı’mızı başarıyla bestelemesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin Milli Marşı, nihayet ortaya çıktı. Artık İstiklal Marşı ’Milli Marşımız’, Mehmet Akif Ersoy’da haklı olarak ’Milli Şairimiz’ oldu. Mehmet Akif Ersoy ise İstiklal Marşı için o şiir artık benim değildir, o milletin malıdır diyerek Türk Milleti’ne hediye etmiş ve ünlü eseri Safahat’a almamıştır. Hayata vefada edeceği anda hocam kalk bir istiklal marşı daha yaz ki kıymetini anlasınlar diyen talebesine "Allah bir daha bu millete istiklal marşı yazdırmasın" diyecek kadar da vatanperverdir. Milletin sesi, Büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy ’u ölümünün 83. yılında rahmetle ve saygıyla anıyorum" dedi.


Protokol şiir yarışmasında kazananlara hediyelerini verdi. Öğrencilerin okuduğu şiirler ve oratoryolarla program sona erdi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 17:16
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