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Çaycuma’da gece saatlerinde depoda çıkan yangın korkuttu

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesinde bir esnafın deposunda yangın çıktı.

19 Nisan 2019 Cuma 14:13
Çaycuma’da gece saatlerinde depoda çıkan yangın korkuttu

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesinde bir esnafın deposunda yangın çıktı. Yangında depoda bulunan 2 ton civarında mangal kömürleri yandı.


Edinilen bilgiye göre Çaycuma İlçesi’nin Çay Mahallesi Yakıcı Sokakta sobacılık işiyle uğraşan Kadir Zengin’in deposunda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını haber alan itfaiye ekipleri hemen olay yerine hareket etti. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangında depoda bulunan ve 2 ton civarında olan mangal kömürleri tamamen yandı. İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebi hakkında çalışmasını sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 14:13
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