Çaycuma’da eski köy geleneğini sürdürüyor

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde eski köy gelenekleri yaşatılmaya çalışılıyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda çalışan maden işçisi eski köy geleneklerini yaşatmaya çalışıyor. Hafta sonu yapacağı düğün için davetiyelerini tatlı ile dağıtan maden işçisi Fatih Semih Özkan, Çaycuma Köylerini Yaşatma Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu’nu da ziyaret etti.

Elinde tatlı ile Çiloğlu’nu ziyaret eden Özkan, eski köy gelenğini yaşatmaya çalışıyor. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Savaş Çiloğlu da "Eskiden büyüklerimiz hatirli kisileri düğünlere tatli yada tavukla davet ederdi. Fatih arkadaşımızda bu yol olan geleneği tekrar canlandırmış olup bu kültürü tekrar yaşatmıştır. Kendisine teşekkür eder, ömür boyu mutluluklar dilerim" dedi.

Damat adayı Fatih Özkan ise "Bölgemizin kanaat önderlerinden Savaş başkanı eski geleneklerimize davet etmeyi daha anlamlı buldum. Bunun içinde kendisini büyüklerimizin yaptığı gibi tatli ile davet ettim" şeklinde konuştu.