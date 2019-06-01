Çaycuma’da Duygu Yüklü Gece
Çaycuma İlçesinde Kadir Gecesi münasebetiyle Merkez Yeni Cami’nde Sakal-ı Şerif vatandaşların ziyaretine açıldı.01 Haziran 2019 Cumartesi 15:13
Çaycuma İlçesinde Kadir Gecesi münasebetiyle Merkez Yeni Cami’nde Sakal-ı Şerif vatandaşların ziyaretine açıldı.
Sakal-ı Şerifi görmek için vatandaşlar sıraya girerken bazıları cep telefonu ile o anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekmeye çalıştı. İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, duygularını şu şekilde açıkladı, "Çaycuma Merkez Yeni Camimizde mübarek Kadir Gecesi dolayısı ile Efendimiz S.A.V in mübarek Sakal-ı Şerifleri tekbirler, salavat-ı şerifeler ve dualar eşliğinde değerli cemaatimizin ziyaretine açtık. Duygusal ve manevi anlamda özel anların yaşandığı bu güzel akşamda Rabbimize dua,Peygamber (SAV) Efendimize salat ve selamlarımızı ifade ettik" diye konuştu.
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