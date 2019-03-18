Çaycuma’daÇanakkale Şehitleri anıldı

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde 18 Mart Çanakkale Şehitleri’ni anma programı düzenlendi.

Atatürk heykeli önünde çelenk koyma ile başlayan programa Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, İlçe Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Yarbay Hüseyin Özgür Yavuz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, CHP Partisi İlçe Başkanı Şeref Köktürk, STK temsilcileri, daire amirleri, gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

18 Mart Çanakkale Şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezinde ki programa geçildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı TSO Fen Lisesi okul müdürü İsmail Ertop yaptı. Ertop, "Bugün TSO Fen Lisesi olarak; Ulusumuzun tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi Yıldönümünü kutlamanın ve bu topraklar için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin Şehitler Günü’nü idrak etmenin onurunu ve gururunu yaşamaktayız. Çanakkale Zaferi; dünya literatüründe bir dönüm noktasının yaşandığı, güç dengelerinin tamamen değiştiği, olayların akışı üzerinde Türk Milletinin belirleyici ve aktif bir rol oynadığı ve de Kurtuluş Savaşımızın ilk meşalesinin tutuşturulduğu yüce Türk Milletinin Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kahramanlık ve fedakarlıklarının doruk noktasına ulaştığı bir prestij ve azmin mücadelesi olmuştur. Birinci Dünya Savaşı’nı galip bitirmek ve gemileriyle Çanakkale Boğazını geçip İstanbul’u almak isteyen düşman kuvvetlerine karşı kahraman ordumuz , İngiliz ve Fransız donanmalarına Çanakkale Boğazı’nda aylar boyunca devam eden bir dizi deniz ve kara savaşı yapmıştır. 300.000 askerimizin şehit olduğu bu savaşlarda, düşman donanmaları çok ağır kayıplar vererek geri çekilmişlerdir. Çanakkale Savaşları’nın denizle ilgili kısmı 18 Mart 1915 tarihinde, düşman gemilerinin geri çekilmeleriyle sonuçlanmiştır. Çanakkale boğazını gemilerle geçemeyeceklerini anlayan düşman kuvvetleri, bu kez topraklarımıza karadan girmeyi denemişler. Böylece İngiliz , Fransız , Avustralya , Yeni Zelanda ve diğer bazı sömürge ülkelerine ait ve Anzak adı verilen askeri güçler, 25 NiSan 1915 günü karadan çıkarma yapmay başlamışlardır. Böylesi bir günde cephanesi biten askerlerine karşı 19.Tümen Komutanı Mustafa Kemal Atatürk süngü tak emrini vererek yıllarca Türk Milletinin hafızasından silinmeyecek olan ’Ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum’ sözlerini söylemiştir" dedi.

TSO Fen Lisesi öğrencilerinin hazırladığı oratoryo gösterisi ile devam eden programda Kaymakam Keçeli, şehit ailelerine günün anısına hediye verdi.

Kültür ve Sanat Merkezi önünde kurtulan çadır da Çanakkale Şehitleri ve bütün şehitler için bulgur pilavı ve üzüm hoşafı dağıtıldı.