Çaycuma’da Asım Gültekin konferans verdi Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde "Yunus Emre’den Günümüze Allah Dostlarının Namazı" konulu konferans verildi.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde "Yunus Emre’den Günümüze Allah Dostlarının Namazı" konulu konferans verildi.

Çaycuma Ensar Vakfı Şubesi konferanslara devam ediyor. Araştırmacı yazar Asım Gültekin Çaycuma İmam Hatip Ortaokul öğrencilerine "Yunus Emre’den Günümüze Allah Dostlarının Namazı" konu başlıklı konferans verdi. Konferansa Çaycuma müftüsü Ayhan Ermiş ve İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İhsan Günay katıldı. Ensar Vakfı Çaycuma Şube Başkanı Adem İnam bu vesile ile İmam Hatip Ortaokulu ile Lise öğrenci ve öğretmenlerine kitap ayracı hediye etti.

Şube Başkanı Adem İnam konferansa katılan Asım Gültekin, Müftü Ayhan Ermiş ve İmam Hatip Ortaokul Müdürü İhsan Günay’a teşekkür etti.

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