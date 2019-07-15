Çaycuma’da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği gerçekleşti Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri gerçekleşti.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri gerçekleşti.

Yapılan programa protokol üyeleri katıldı. Sabah saatlerinde Şehit Mezarlıklarına ziyaretle başlandı. Öncelikle Şehit Kerim Keçeci’nin Yeniköy’deki mezarı, sonra Şehit Gökhan Kurak’ın Karapınar Beldesindeki mezarı ve şehit Sacit Olcay Kabaklıoğlu’nun Yakademirciler Köyü’ndeki mezarları ziyaret edildi. Şehitlerin mezarları başında dualar edilerek çiçek bırakıldı.

Öğlen namazında Merkez Yeni Camii’nde İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş’in eşliğinde Kur’an-ı Kerim ve mevlidi şerif okunarak dua edildi. Akabinde cami önünde ikramda bulunuldu.Akabinde Öğretmenevi önünde 15 Temmuz 2016’da FETÖ’nün hain darbe girişimine sahne olan 251 vatandaşın şehit olduğu, 2 bin 194 kişinin de yaralanarak gazi olduğu darbenin resim sergisi gerçekleşti.

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