Çaycuma’da 104 kişiye ‘Uyuma’ projesi anlatıldı Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü mahallelerde bulunan kıraathaneleri gezerek vatandaşları uyuşturucuyla mücadele “Uyuma” uygulamasını anlattı.

Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü mahallelerde bulunan kıraathaneleri gezerek vatandaşları uyuşturucuyla mücadele “Uyuma” uygulamasını anlattı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele alanında vatandaşın da etkin rol alabileceği şekilde hazırladığı UYUMA (Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu) programının tanıtımı Çaycuma ilçesinde de hız kesmeden devam ediyor.Çay Mahallesinde bulunankıraathanede 48 kişiye, Yeni Mahalle’de bulunan kıraathanede 56 kişiye olmak üzere 2 ayrı noktada 104 kişiye Narko-Rehberve UYUMA programı anlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.