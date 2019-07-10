Çaycuma TSO fuarcılık sektörü için istişare toplantısı düzenledi

Çaycuma bölgesinin Fuarcılık Sektörü bakımından geliştirilmesi ve stratejik ticari arz ve talep buluşma noktası haline getirilmesinin istişaresi Çaycuma TSO’nun ev sahipliğinde Çaycuma’da yapıldı.

Bölgenin fuarcılık sektörü açısından geliştirilmesi ve stratejik ticari arz ve talep buluşma noktası haline getirilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen istişare toplantısı Vali Erdoğan Bektaş Başkanlığında Çaycuma ilçesinde yapıldı. Vali Erdoğan Bektaş’ın yanı sıra Ticaret Bakanı Başdanışmanı TOBB Türkiye Fuarcılık Sektörü Meclis Başkanı Cihat Alagöz, İlçe Kaymakamı Serkan Keçeli, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, TSO Başkanları, Siyasi Parti İl ve İlçe Başkanları ile Temsilcileri,Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Safranbolu Belediye Başkanı bazı ilçe ve belde belediye başkanları ile STK Temsilcilerinin katıldığı istişare toplantısına yoğun ilgi gösterildi.

Bölgedeki fuarcılık sektöründeki gelişmeler ile yapılması gerekenlerle ilgili bilgi paylaşımının yapıldığı toplantıda Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu geçtiğimiz yıllarda valilerin desteğiyle gerçekleştirilen fuarlarda sağlanan başarılardan söz ederek 18-21 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan III.Yapı Mobilya ve Dekorasyon Fuarına davetini yineledi. Ticaret Bakanı Başdanışmanı ve TOBB Türkiye Fuarcılık Sektörü Meclis Başkanı Cihat Alagöz se fuarcılık sektöründeki bilgi birikimi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaşarak sektörün gelişmesine yönelik önerilerde bulundu.

Vali Erdoğan Bektaş da katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada daha önce görev yaptığı İllerdeki fuar girişimlerinden örnekler vererek, özellikle İnegöl Mobilya Fuarı ile ilgili gelinen noktaya dikkat çekti, bölgenin üstünlüklerinin ortaya çıkarılmasının gerekliliğini vurguladı.

Vali Erdoğan Bektaş, bölge için öncü sektörün belirlenerek o konuda ihtisaslaşmak gerektiğini ifade etti.