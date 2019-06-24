Çaycuma Saadet Partisi 6.Olağan kongresi yapıldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Saadet Partinin 6’ncı olağan kongresi gerçekleştirildi.

Mahfel binasında gerçekleşen Çaycuma Saadet Partisi kongresine, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı, CHP İlçe Başkanı Şeref Köktürk, SP Zonguldak İl Başkanı Sadık Kar, Gazeteci ve SP GİK Üyesi Ekrem Şama, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, il genel meclis üyeleri katıldı.

İstiklal Marşı ile başlayan kongrede açılış konuşmasını SP İlçe Başkanı Engin Zeren yaptı. Zeren konuşmasında, "Kongremizin ilçemize, ülkemize, İslam alemine hayırlar getirmesini dilerim. 2018 yılının 24 Haziran seçimlerinden bu yana ilçe başkanlığı görevini yürütmekteyim. Bu görev zamanımız içerisinde milli görüşü halkımıza tebliğ etmek için çabaladık, milli görüş davasını geçmişten bu yana başta rahmetli Erbakan Hocam olmak üzere dava şuuru ile hak nizamını hakim kılmak için çalışan bize aktaran milli görüşçülerin tamamını saygı ve hürmetle ve anıyorum. Saadet Partisi yönetiminde 2015 yılında görev almaya başladığımda ilk il divan toplantısında şu anda aramızda bulunan davanın delikanlısı Albayrak abim ile ilk tanıştığımızda bana ‘Bu davada hiçbir zaman başın öne eğilmeyecek ve hiçbir zaman haksız görünmeyeceksin’ demişti. Üzerinden 4 yıl geçti ve ben 4 yıl içerisinde ilçe yönetiminde bulundum ve ilçe başkanlığı görevi yürüttüm ve şimdi daha iyi anlıyorum ki Ali ağabey sen haklıymışsın. Bu dava öyle bir davadır ki samimiyet ile bu davada hizmet edenler hiçbir zaman yanılgı içerisine düşmezler. Çaycuma Saadet Partisi yönetimlerinde görev alan başta önceki ilçe başkanımız Burak Erol olmak üzere ve bugüne kadar bu görevi bize emanet getiren bütün ilçe başkanlarımıza saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Kongre öncesi yönetimlerimizde görev almış bütün yönetici dostlarımıza ve bütün üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah yeni yönetimimizle milli görüş davasının hizmet etmek için canla başla çalışacağız ve adil düzeni ilçemize ülkemize ve insanlık alemine hakim kılmak için cihat edeceğiz. Bu duygu ve düşünceleri ile Saadet Parti Çaycuma Teşkilatı adına tekrardan kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

SP Zonguldak İl Başkanı Sadık Kar yaptığı konuşmada, “Biz bir başka partiyi yalnızca siyasi rakip olarak gördüğümüzü söylüyoruz. Kendi ve başka partiden olan herkse kardeş olarak görüyoruz. Biz inanıyoruz ki bu işi herkesten daha iyi yaparız. Biz bir dönem geldik, kendimizi gösterdik. Kalabildiğimiz kadar kaldık. İnşallah daha iyi daha kudretli iktidarları insanlarımızla buluşturacağız” dedi. Akabinde Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı kürsüde yaptığı konuşmasında, "Milletin oyu ile gelinen yerler millete aittir. Bu emanete ihanet etmememiz lazım, cok iyi korumamız lazım. Gitmek gerektiği zamanda gitmek lazım. Osmanlıdan bu tarafa çok değişik evrelerden geçtik. 100 yıla yakın bir Cumhuriyetimiz var. Onu da çok asude günlerde geçirdiğimiz söylenemez. Çok sıkıntılar yaşadık ve yaşıyoruz. Devlet idare etmenin birinci amacı o ülkede yaşayanların refah ve mutluluğunu sağlayıp daha iyi şartlarda yaşatmaktır. İşte siyasi partilerde bunun için vardır. Bu yarışa haram ve hile katmadan ismindeki değerlere sahip olması lazım” dedi.

SP GİK Kurulu Üyesi Ekrem Şama’da konuşma gerçekleştirdi. Ardından oylamaya geçildi. Tek liste ile gidilen kongrede mevcut İlçe Başkanı Engin Zeren güven tazeledi. Yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu; Seyfettin Aydemir, Sedat Başoğlu, Murat Akça, Mustafa Hatıl, Yıldırım Demir,Sedat Üstüntaş, Sedat Karabulut, Osman Aydın, Nazif Dindar, Ali Osman Salman.