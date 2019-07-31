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Çaycuma Memur-Sen ve Diyanet-Sen piknikte buluştu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Memur Sen ve Diyanet Sen ilçe temsilciliği sendika üyeleri ile piknikte buluştu.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:10
Çaycuma Memur-Sen ve Diyanet-Sen piknikte buluştu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Memur Sen ve Diyanet Sen ilçe temsilciliği sendika üyeleri ile piknikte buluştu.


İstasyon mevkiinde bulunan Mesire alanında yapılan pikniğe AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti Çaycuma İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cengiz Yılmaz, İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, Van Müftüsü Ömer Keskin, Çaycuma Memur Sen ve Çaycuma Diyanet Sen İlçe Temsilcisi Kenan Tunç, sendika üyeleri ve çok sayıda din görevlileri katıldı. Dualar ile başlayan organizasyonda açılış konuşmasını yapan Çaycuma Memur Sen ve Çaycuma Diyanet Sen İlçe Temsilcisi Kenan Tunç, birlik ve beraberlik tablosu içinde mutlu olduğunu belirterek, "Türkiye’nin en büyük konfederasyonu Memur Sen’e bağlı Diyanet sendikasıyız. Diyanet Sen,  Diyanet ve Vakıf camiasında yetkili sendikadır. En fazla üyeyi kaydetmiş, 18 yıl boyunca yetkiyi elinde tutmuş bir  sendikadır. Çaycuma temsilciliği olarak birlik ve beraberlik adına hiç kimseyi ayırmadan, dışlamadan herkesi buraya davet ettik. Bundan sonra da davet edeceğiz. Bu ülkeye bu millete hizmet için varız. Etkinliğe katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi.


AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu yaptığı konuşma da "Partimiz kurulduğu günden bu yana Diyanet çalışanları ile iç içe olduk. Çok zor ve iyi günleri beraber yaşadık. Her zaman Diyanet personeli bir adım önde oldular. Ben "en iyi cemaat, cami cemaatidir" sözüne inanıyorum. Diyanetimizin sadece camilerde değil, bayanlarla beraber en küçük kırsal kesimde bile görev yaptıklarını biliyoruz. Ülkemiz bir çok zorlukların üstesinden geldi. Camilerimizin, Kur’an Kurslarımızın ne kadar eziyetlerle bugüne geldiğini unutmadık. En son 15 Temmuz 2016’ da bir maske bürünmüş yapı darbe teşebbüsü ile ülkeyi uçurumun kenarına getirdi. O gece salaları duyduğumuz an içimize su serpildi. Bu salaları veren değerli din görevlilerimizden Allah razı olsun. Hiç tereddüt etmeden, gözünü budaktan sakınmadan gece evinden çıkıp camide sala verdiler. Bunlar olmasaydı belki bu şekilde bir arada olamazdık. Bizler bu Anadolu topraklarını kolay kolay terk etmeyiz. Bunu 15 Temmuz akşamı dünyaya duyurduk. Biz omuz omuza verdikçe kimse bizim ezanımıza, bayrağımıza göz dikemez" dedi. Akabinde hep beraber yemek yenip, hasbihal yapıldı.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:10
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