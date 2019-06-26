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Çaycuma Kent Konseyi Başkanı Dereli oldu

Çaycuma Kent Konseyi Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:54
Çaycuma Kent Konseyi Başkanı Dereli oldu

Çaycuma Kent Konseyi Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Çaycuma Seka sosyal tesislerinde yapılan kongrede mevcut Başkan Berna Çimsalan Özyurt açılış konuşmasını yaptı ve aday olmadığını açıkladı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongrede Divan Başkanlığına CHP İlçe Başkanı Şeref Köktürk, Divan Katipliğine Av. Fadile Uyan, Divan Üyeliğine ise Veysel Özkan seçildi.



Kent Konseyi Başkanlığı için, Elif Mocan ve Tuğrul Dereli aday oldu. Kent Konseyi üyelerinin oyları ile 33 oy alan Bilim Uzmanı Gıda Mühendisi Tuğrul Dereli, yeni Kent Konseyi Başkanı seçildi.


Yedi kişiden oluşan yürütme kurulu üyeleri ve yine yedi kişiden oluşan yedek üyelerin seçimi yapıldı.


Divan Başkanlığı yapan Köktürk, Kent Konseyini başarı ile yöneten Berna Çimsalan Özyurt ve yönetim kurulu ekibine teşekkür ederek, Kent konseyinin oy kullanan seçkin üyelerini, Kent Konseyi Başkanı seçilen Tuğrul Dereli’yi, yönetim kurulu asil ve yedek üyesi seçilen arkadaşları kutluyarak, her birine sonsuz başarı diledi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 15:54
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